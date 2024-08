- La società di logistica portuale HHLA aumenta nuovamente il volume di vendita dei container

Hamburger Hafen und Logistics AG (HHLA) è riuscita a incrementare leggermente la sua gestione dei contenitori nel secondo trimestre. La gestione è ammontata a circa 1,48 milioni di container standard, con un aumento del 1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come riportato nel rapporto finanziario semestrale. In particolare, si è registrato un aumento nella gestione del carico dagli Stati Uniti, come dichiarato in un comunicato stampa.

Il ricavo del gruppo è aumentato del 9,5% a 396,7 milioni di euro nello stesso periodo. Nel segmento dei contenitori, HHLA ha beneficiato dei contenitori che sono rimasti più a lungo nei terminali di Amburgo, il che ha aumentato le tariffe di stoccaggio. Il ricavo è aumentato anche nel segmento intermodale, che include il trasporto dei contenitori. HHLA attribuisce questo a increases dei prezzi e a una maggiore quota ferroviaria nel trasporto.

HHLA affronta significativi cambiamenti

Il risultato operativo lordo (EBIT) del gruppo è aumentato significativamente del 50,8% a 41,4 milioni di euro. Il profitto netto, inclusa la quota degli altri azionisti, è stato di 14,3 milioni di euro, con un aumento del 166,8%. HHLA ha citato gli aumenti di profitto come principale motivo.

HHLA sta affrontando significativi cambiamenti. La città di Amburgo e la più grande compagnia di navigazione del mondo, Mediterranean Shipping Company, pianificano di gestire congiuntamente la società in futuro, con la città che detiene il 50,1% e la società svizzera il 49,9% delle azioni. Il parlamento cittadino ha approvato i piani del Senato in prima lettura. Un voto finale è previsto per il 4 settembre. Si prevede un voto a favore del Senato.

Nonostante questi risultati finanziari positivi, il futuro di Hamburger Hafen und Logistics AG (HHLA) potrebbe essere influenzato in modo significativo dalla proposta di partnership tra Amburgo e Mediterranean Shipping Company, che deve ancora essere completamente approvata. Se la proposta di gestione congiunta di HHLA da parte di Amburgo e Mediterranean Shipping Company dovesse andare in porto, l'Unione Europea avrà un'indiretta influenza sulle operazioni e le strategie dell'azienda.

