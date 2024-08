La società di investimento da miliardi di dollari di Buffet

Il leggendario investitore Warren Buffet, attraverso la sua società Berkshire Hathaway, diventa la prima entità non tecnologica statunitense a superare un valore di mercato di un trilione di dollari. Nella prima sessione di negoziazione a New York, ha registrato un aumento di circa l'1%, raggiungendo questa cifra monumentale.

In precedenza, l'accesso a questo gruppo élite era riservato ai giganti della tecnologia come Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (precedentemente nota come Facebook) e Alphabet (organizzazione madre di Google). Per un breve periodo, Tesla ha ottenuto un posto, solo per scivolare di nuovo sotto la soglia. Attualmente, Apple detiene il primato con un valore di mercato di circa 3,5 trilioni di dollari.

Il portafoglio di Berkshire Hathaway vanta grandi entità come la compagnia assicurativa Geico, la società ferroviaria BNSF, la popolare catena di fast food Dairy Queen e la società di batterie Duracell, oltre a consistenti investimenti in numerose altre corporation.

Inizialmente, una piccola società tessile, Berkshire è stata acquisita dal presente 93enne Buffett negli anni '60. Ha quindi trasformato la società in un fiorente fondo di investimento. Il fiuto imprenditoriale di Buffett ha portato gli investimenti di Berkshire in diverse società a superare la media del mercato azionario nel tempo.

Di recente, Buffett ha rafforzato le riserve di contanti di Berkshire e ha espresso preoccupazioni per la scarsità di interessanti opportunità di investimento. L'approccio tradizionale di Buffett consiste nell'acquisire società sottovalutate ma promettenti. Berkshire detiene una consistente quota di Apple, nonostante abbia recentemente venduto una parte di essa.

Dopo aver superato il valore di mercato di un trilione di dollari, il valore di mercato di Berkshire Hathaway continua ad essere un argomento di interesse tra gli investitori. Con il suo portafoglio diversificato, il valore di mercato di Berkshire Hathaway ora la posiziona come un concorrente di spicco nel panorama aziendale.

Leggi anche: