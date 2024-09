La società di costruzione del Titanic dichiara insolvenza finanziaria

La società inglese di costruzioni navali in perdita ha dichiarato lunedì che è probabile che intraprenderanno procedure di insolvenza a breve. A differenza della liquidazione, dove un'azienda viene smantellata rapidamente, l'insolvenza nel Regno Unito offre alle aziende la possibilità di ristrutturarsi quando non sono in grado di onorare i loro debiti.

In un comunicato stampa, Harland & Wolff ha ammesso che una richiesta di £200 milioni ("facility" da UK Export Finance, un dipartimento governativo) è stata respinta, mettendoli in una situazione finanziaria difficile.

Hanno già informato il loro personale riguardo ai tagli del personale nelle operazioni non essenziali e nella società madre. Tuttavia, le loro operazioni principali, come il cantiere navale di Belfast che ha costruito il Titanic e ora contribuisce alla costruzione di tre nave da guerra per il governo del Regno Unito, non saranno interessate. Invece, continueranno a operare normalmente.

Stanno anche esplorando la vendita di queste operazioni mentre cercano finanziamenti freschi.

Il direttore esecutivo ad interim Russell Downs ha riconosciuto la situazione dell'azienda: "Stiamo affrontando un momento molto difficile, data l'accumulazione di perdite storiche consistenti e il nostro fallimento nel garantire finanziamenti a lungo termine." Purtroppo, ha detto, "dovettero essere prese decisioni difficili per garantire il futuro dei nostri quattro cantieri".

Harland & Wolff non è un'estranea al fallimento. Nel 2019, il governo britannico ha nominato un amministratore per sovrintendere alla ripresa dell'azienda. Ma hanno ricevuto un rinvio quando l'azienda energetica britannica InfraStrata li ha acquistati.

Lo scorso anno, Harland & Wolff, che ha completato il Titanic nel 1912, ha lanciato il suo primo vascello completato dal suo sito di Belfast in due decenni.

Hanno principalmente concentrato sulla riparazione delle navi e sulla transizione all'energia verde, compreso il progetto di stoccaggio del gas di Islandmagee nell'Irlanda del Nord, dopo l'acquisizione da parte di InfraStrata.

Le attività del progetto di Islandmagee continueranno senza interruzioni, secondo Harland & Wolff.

In una dichiarazione, Matt Roberts, ufficiale nazionale del sindacato britannico GMB, ha invitato il governo del Regno Unito a "garantire che nessuna società privata scelga quali dei cantieri di Harland & Wolff o contratti conservare".

Lasciare i loro cantieri e il contratto del governo del Regno Unito per le nave da guerra, con la sua promessa per l'edilizia navale del Regno Unito, alla mercé del mercato non è soddisfacente, ha detto.

Il portavoce del governo del Regno Unito ha sottolineato l'impegno dell'azienda che le procedure di insolvenza non influenzeranno i loro cantieri navali, compreso l'adempimento dei contratti per il Ministero della Difesa del Regno Unito.

Il portavoce ha aggiunto che, nonostante la revisione della situazione finanziaria dell'azienda, sembra che il mercato sia il posto migliore per gestire questi problemi e che fornire al governo i fondi potrebbe potenzialmente comportare una perdita significativa di denaro dei contribuenti. Il governo, hanno detto, sta lavorando a stretto contatto con tutte le parti per trovare una soluzione per Harland & Wolff che preservi l'edilizia navale e la produzione a Belfast, in Scozia e in tutto il Regno Unito, proteggendo i posti di lavoro.

