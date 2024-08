- La società di Berkshire Hathaway da miliardi di dollari

Berkshire Hathaway, guidata da Warren Buffett, leggenda degli investimenti, diventa la prima corporation non tecnologica americana a raggiungere un valore di mercato di $1 trilione, guadagnando circa l'1% durante il trading del mattino a New York.

Fino ad ora, i giganti della tecnologia come Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta (precedentemente nota come Facebook) e Alphabet (la custode di Google) erano gli unici membri di questo esclusivo club. Tesla vi è entrata momentaneamente ma poi è scesa sotto questo tetto. Attualmente, Apple è in cima alla lista, con un valore di mercato impressionante di $3,5 trilioni.

Il portafoglio diversificato di Berkshire Hathaway comprende Geico (un gigante dell'assicurazione), BNSF (una società ferroviaria), Dairy Queen (una famosa catena di fast food), Duracell (un noto produttore di batterie) e partecipazioni in numerose altre attività.

Berkshire Hathaway ha iniziato la sua attività come una piccola società tessile che fu acquistata dal 93enne Buffett negli anni '60. Da allora, si è evoluta in un potente fondo di investimento. La lungimiranza negli affari di Buffett ha garantito che gli investimenti di Berkshire superassero costantemente le performance medie del mercato azionario nel tempo.

Di recente, Buffett ha rafforzato le riserve di contanti di Berkshire e si è lamentato della scarsità di opportunità di investimento allettanti. La sua strategia è sempre stata quella di investire in aziende in crescita a prezzi relativamente ragionevoli. Berkshire detiene ancora una partecipazione significativa in Apple, anche se una parte è stata recentemente venduta.

Nonostante la recente attenzione di Berkshire Hathaway alla costruzione delle riserve di contanti, la società mantiene ancora una partecipazione significativa in Apple. Nonostante abbia raggiunto il traguardo del $1 trilione a New York, Berkshire Hathaway, con sede a Omaha, nel Nebraska, rimane fuori dalla zona dei giganti della tecnologia a New York.

