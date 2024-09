La Slovacchia attuerà una strategia di emergenza per evitare inondazioni nella sua capitale.

Ufficiali slovacchi stanno pianificando di inondare intenzionalmente alcune aree nella regione di Zahorie, che confina con l'Austria e la Repubblica Ceca, per prevenire potenziali danni dalle inondazioni. Il Ministro dell'Ambiente Tomas Taraba ha parlato di questo all'agenzia di stampa TASR, menzionando che stanno lavorando insieme ai pompieri per individuare luoghi adatti. Il loro obiettivo è deviare le acque di piena del fiume March, che divide Slovacchia e Austria, prima che raggiungano Bratislava e il Danubio.

Bratislava, la capitale della Slovacchia, si trova all'incrocio dei fiumi Danubio e March, formando un incrocio a tre paesi con l'Ungheria e l'Austria. Taraba prevede un'inondazione del March una volta ogni secolo, come ha condiviso. Oltre alla regione del March, il servizio meteorologico SHMU ha emesso avvisi per le inondazioni nel nord-ovest della Slovacchia, confinante con la Repubblica Ceca. I pompieri sono stati in servizio dal pomeriggio di giovedì a causa di alberi caduti su veicoli e strade in queste aree, nonché a Bratislava.

Le periferie di Bratislava hanno subito inondazioni nell'estate del 2013. Fortunatamente, il centro storico della città è stato protetto da barriere anti-alluvione.

L'inondazione intenzionale nella regione di Zahorie è mirata a deviare le acque di piena del fiume March, proteggendo così Bratislava da potenziali danni. Nonostante il successo passato nel proteggere il centro storico della città durante le inondazioni del 2013, le gravi inondazioni nelle periferie di Bratislava rimangono una preoccupazione.

Leggi anche: