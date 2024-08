- La situazione turistica di Amburgo è costante

Visita a Hamburg ha mantenuto un ritmo costante durante i primi sei mesi dell'anno, anche se non è stata così vivace come nel'anno precedente. Secondo Hamburg Tourism GmbH, la cifra per le pernottazioni in questi sei mesi ha raggiunto 7,54 milioni. Nonostante un calo di 60.000 pernottazioni rispetto al primo semestre del 2023, rappresenta un significativo aumento di 386.000 o del 5,1% rispetto al periodo pre-COVID del 2019.

La Senatrice dell'Economia Melanie Leonhard (SPD) e il Direttore del Turismo Michael Otremba attribuiscono questi numeri alla normalizzazione dei viaggi post-pandemica, caratterizzata da viaggi ritardati. Inoltre, il Campionato Europeo di Calcio UEFA tenutosi a giugno ha contribuito a questi numeri. Nonostante la città abbia accolto numerosi tifosi di calcio, ha anche registrato un calo dei turisti regolari.

I visitatori che cercavano alloggi alternativi a Hamburg durante il Campionato Europeo di Calcio potrebbero aver incontrato difficoltà a causa della forte domanda, poiché anche altre opzioni di alloggio erano molto richieste. Nonostante l'aumento delle pernottazioni, alcuni turisti potrebbero aver optato per altri tipi di alloggi diversi dagli hotel tradizionali.

