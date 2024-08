- La situazione scoraggiante porta a gravi sconfitte monastiche

I torchio frantoi sono tutti pronti, ma i frutti sono dispersi: A seguito dei danni causati dal gelo primaverile, i frantoi di sidro della Sassonia temono l'arrivo della stagione principale. Secondo Andreas Mehlhorn, presidente dell'Associazione dei succhi di frutta della Sassonia, la regione ha subito "quasi una distruzione completa". Il gelo ha colpito quasi tutto - mele, pere, cotogne, ciliegie acerbe e bacche.

In passato, acquistavamo una grossa parte dei nostri frutti dai giardini locali." L'impatto del gelo è stato particolarmente duro in queste aree, nota Mehlhorn, che è anche il CEO della Mehlhorn Fruit Juice Manufactory a Langenbernsdorf, nel distretto di Vogtland. "I frantoi potranno solo elaborare ciò che non è stato congelato durante il periodo di fioritura."

Tipicamente, i frantoi di sidro della Sassonia elaborano circa 6.000 tonnellate di frutta da frutteto per stagione. L'anno scorso si è registrata una produzione inferiore di 4.500 tonnellate. Gli anni ideali, secondo Mehlhorn, possono produrre fino a 10.000 tonnellate. "Quest'anno stimiamo una perdita del novanta-cento percento."

Aumenti dei prezzi previsti per quasi tutte le varietà di frutta

Mehlhorn sospetta che ci sarà un aumento dei prezzi per quasi tutte le varietà di frutta nel settore dei succhi di frutta. I prezzi delle ciliegie acerbe sono già aumentati del 80-100% dopo la raccolta. "Tuttavia, la situazione è critica anche per i frutti importati." Il cambiamento climatico e i raccolti scarsi di agrumi in Brasile hanno anche scatenato un aumento dei prezzi lì. Il succo d'arancia è diventato 150% più costoso negli ultimi 1,5 anni. "Queste tendenze stanno gradualmente influenzando il mercato dei succhi di frutta e il consumatore finale."

In passato, i frantoi hanno dovuto affrontare perdite di raccolto, dice Jens Guhr della Schone Kelterei, che produce succhi di frutta Hellerauer a Dresda. "Ma di solito ciò riguardava solo una varietà di frutta. Non ricordo un caso in cui un tardivo gelo abbia distrutto tutto." Ad esempio, un anno scarso di mele poteva essere compensato da un buon raccolto di cotogne, spiega Guhr. "Il processo delle bacche è già completato e sottolinea la situazione critica." Ciò ha interessato le ciliegie acerbe e i mirtilli neri. La frutta ha dovuto essere acquistata a prezzo elevato da altre regioni.

La situazione potrebbe essere esistenziale per le attività

Allo stesso modo, Guhr prevede una riduzione del 90% per la stagione del succo di mela, che inizia alla fine di agosto e rappresenta il pilastro dei succhi di frutta Hellerauer. "Ci sono poche richieste o registrazioni da parte dei clienti privati, c'è un silenzio evidente." Normalmente, il frantoio elabora la frutta dei clienti privati in succo, mentre produce anche prodotti dalle colture di frutta regionali per il commercio e la ristorazione. "Questo potrebbe essere un anno esistenziale per tutti i frantoi. Gli investimenti necessari potrebbero essere annullati", dice Guhr. Negli anni precedenti, la Schone Kelterei produceva una varietà di succhi da 250 tonnellate di frutta.

Allo stesso modo, Bernd Beer, direttore della Pressing Plant di Mylau a Reichenbach, Vogtland, prevede una perdita del 90% nella stagione delle mele di quest'anno. "Siamo una piantagione di presse a contratto e dipendiamo fortemente da un buon raccolto di mele dai nostri clienti." Normalmente, si elaborano 1.500 tonnellate di mele. "Quest'anno non verrà insieme molto, dovremo trovare un modo per farci i conti."

L'umore tra i circa 30 frantoi dello stato è teso, secondo Mehlhorn. "Non solo a causa dei prezzi delle materie prime. I costi dell'energia sono un onere." I prezzi di tutti gli altri fornitori operativi sono significativamente aumentati negli ultimi tre anni.

Nonostante le difficoltà nell'ott

