La situazione profondamente umiliante dello Schalke 04 è precipitata in profondità.

FC Schalke 04 è sull'orlo di fare una dichiarazione contro le loro difficoltà, conducendo 3-0 in casa contro il Darmstadt 98. Tuttavia, hanno finito per perdere la partita, causando ancora più dubbi e domande tra i tifosi.

Kenan Karaman, il talentuoso capitano della seconda divisione FC Schalke 04, può dire molto senza parlare una parola. Questo non è stato un'eccezione in quella particolare sera di venerdì allo stadio di Gelsenkirchen, dove il una volta grande ma ora in difficoltà Schalke ha subito una sconfitta inaspettata contro l'SV Darmstadt 98. Il punteggio finale è stato uno shock 3-5 (3-1), lasciando la squadra di casa a subire la rabbia dei tifosi che avevano assistito al loro vantaggio di 3-0 evaporare, seguito da un completo crollo.

Nessuno capiva il perché. Perché una sconfitta così devastante? C'era una spiegazione? Karaman, apparentemente a corto di parole, ha detto: "Tutti si chiedono se sia successo davvero". Per Schalke, purtroppo, era così. "Abbiamo gettato via la seconda metà", si è lamentato il capitano. Le parole "sottostima" non possono nemmeno iniziare a descrivere il disfacimento dell'unità e del morale della squadra. Amin Younes e Karaman avevano due opportunità d'oro per estendere il vantaggio a 4-1 subito dopo la pausa. Ma l'interruzione di corrente dello stadio, che ha comportato la perdita temporanea dell'illuminazione e delle telecamere, ha cambiato tutto. Quando le luci sono tornate, era 2-3. Gli spettatori Sky hanno perso quell'evento sfortunato.

E così, il sogno di una vittoria è svanito. Schalke non è stato in grado di riprendersi e si è ritrovato intrappolato nella sua spirale discendente che lo perseguita da anni. L'anno scorso erano vicini alla retrocessione in terza divisione, un disastro che avrebbe sido devastante per il club. Questa stagione si sarebbe dovuta rivelare più liscia, più facile. Ma la profonda ansia che affligge Schalke sembra impossibile da scrollarsi di dosso. Il loro treno verso il successo sta di nuovo correndo verso il disastro, con solo quattro punti dopo sei partite.

All'inizio, tutto sembrava andare bene. Era 3-0 dopo 39 minuti. La folla ha festeggiato e i tifosi dello Schalke si sono aggrappati alla speranza. La squadra era tenace nei duelli e giocava in attacco, senza pensare all'incubo che sarebbe arrivato. Ma i fantasmi del passato sono tornati, spegnendo ogni possibilità di vittoria. L'allenatore Karel Geraerts, che ha avuto un mandato difficile, è stato nuovamente criticato e il suo licenziamento sembrava imminente. Le voci di un conflitto con il responsabile della squadra Ben Manga, che apparentemente non è un fan di Geraerts, non hanno aiutato la sua situazione.

Geraerts sarà in grado di superare questo ultimo intoppo? Le probabilità sono contro di lui. "Sono uno sportivo. Non mi arrendo", ha detto Geraerts con determinazione. "Vado avanti. Quello sarà il mio approccio per domani, la prossima settimana, per tutta la mia carriera da calciatore". I suoi sostenitori includono il capitano, che difende le strategie dell'allenatore.

Mancanza di condizione come possibilità?

Il Darmstadt ha fatto pressione sullo Schalke, ancora di più dopo il 2-3 al 56 ° minuto. Lo Schalke cercava stabilità, ma ha trovato solo caos. Karaman ha rifiutato di accettare una mancanza di condizione a causa di un allenamento debole come spiegazione. "Non penso che non stiamo allenando abbastanza. I nostri allenamenti sono intensi. Forse c'è qualcosa che non va nel nostro stato mentale - ci arrendiamo quando le cose si fanno difficili, il che porta a contropiedi e al nostro crollo".

Chi può salvare la situazione ora? Geraerts. Ma il suo destino sembra sempre più incerto. Quando gli è stato chiesto se si sentisse ancora sostenuto dalle persone chiave del club, il belga ha risposto: "Quello è per il direttore sportivo, il consiglio di sorveglianza o altri a decidere". Ma chi potrebbe essere il salvatore della squadra? Mike Büskens, una soluzione interinale popolare da agosto, non è più con la squadra. E lo Schalke ha tentato innumerevoli misure per invertire la sua fortuna dal cambio di millennio: 33 allenatori (inclusi quelli interinali) hanno provato, tra cui nomi famosi come Huub Stevens, Jupp Heynckes e Ralf Rangnick. Sono un testimone della storia ricca dello Schalke, il loro tempo nella Bundesliga e la loro partecipazione alla Champions League. I tempi disperati hanno chiamato per misure estreme, portando a esperimenti con allenatori improbabili come Roberto di Matteo, Manuel Baum e Christian Gross. Ora, la domanda aleggia: cosa c'è dopo per lo Schalke a Gelsenkirchen? Una cosa rimane costante: i meme inevitabili del inevitabile Peter Neururer.**

