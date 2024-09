La situazione nel Brandeburgo ha mostrato un miglioramento.

La situazione delle inondazioni nel Brandeburgo si è notevolmente migliorata. Alle 6 del mattino di venerdì, tutti i livelli lungo l'Oder erano scesi sotto la soglia di allarme di livello quattro, secondo i dati dell'agenzia ambientale di Potsdam. In risposta, il ministro verde dell'ambiente del Brandeburgo, Axel Vogel, ha proposto ulteriori misure di sicurezza in vista di possibili future inondazioni.

Alla stazione di Ratzdorf, la lettura era di 5,88 metri alle 6 del mattino. A Eisenhüttenstadt era di 6,28 metri, e a Frankfurt an der Oder era di 5,95 metri, tutti appena sotto la soglia di allarme di livello quattro. Si prevedeva un ulteriore lieve calo in tutti e tre i siti, sebbene gli avvisi di livello quattro rimanessero attivi per il momento.

Le valutazioni preliminari rivelano danni minimi causati dall'inondazione nel Brandeburgo. Si sono verificate alcune piccole brecce d'acqua a Frankfurt an der Oder, una delle quali era addirittura sul cantiere di costruzione delle protezioni fluviali in corso vicino alla promenade dell'Oder nord. Per fortuna, i servizi di emergenza sono riusciti a contenere prontamente la situazione.

Più a valle, è stato raggiunto il livello di allarme uno alla stazione di Kienitz. Secondo le previsioni dell'agenzia ambientale di Potsdam, questo livello non dovrebbe superare il suo massimo, poiché parte dell'acqua devierà nella Warthe in anticipo. Slightly above Kienitz, levels rose slightly in Hohensaaten-Finow, resulting in the declaration of alarm level one. The weekend was forecast to see a rise in water levels to the alarm level two threshold, but it was expected to decrease once again by Monday.

L'allerta al livello uno è stata dichiarata alla stazione di Kienitz, mentre a Hohensaaten-Finow i livelli sono leggermente aumentati, portando alla dichiarazione di allerta livello uno. Nonostante questi allarmi, l'agenzia ambientale del Brandeburgo prevede che i livelli non supereranno il loro massimo e torneranno alla normalità entro lunedì.

Leggi anche: