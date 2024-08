- La situazione in cui si trova la divisione siderurgica di Thyssenkrupp sta aumentando e molti membri del consiglio di amministrazione hanno lasciato la sede.

Alla Thyssenkrupp, il dissenso sulla trasformazione della divisione acciaio si intensifica: Tre leader dell'acciaio e quattro membri del consiglio di sorveglianza hanno rassegnato le dimissioni, tra cui il presidente Sigmar Gabriel e il capo dell'acciaio Bernhard Osburg. Gabriel ha dichiarato a Duisburg dopo una riunione del consiglio di sorveglianza dell'acciaio che i mandati sarebbero terminati immediatamente dopo la riunione. I supervisori miravano a rinunciare ai loro incarichi senza indugio. Solo ieri sono emerse notizie secondo cui i tre esecutivi avevano ricevuto accordi di risoluzione del contratto.

Gabriel accusa il CEO di Thyssenkrupp di grave illecito

Gabriel attribuisce principalmente la responsabilità delle dimissioni al CEO di Thyssenkrupp Miguel López. Ha intrapreso un'iniziativa "rivoluzionaria" contro il consiglio dell'acciaio, che considera una "violazione grave della fiducia". "Sembra che l'obiettivo fosse costringere il consiglio a dimettersi". López ha accusato pubblicamente il consiglio dell'acciaio di aver rappresentato in modo scorretto i piani di ristrutturazione tre settimane fa. Ha richiesto che il consiglio dell'acciaio presenti un piano aziendale a lungo termine sostenibile per il realinemento della divisione dell'acciaio.

La causa principale deriva da una disputa accesa sulle provviste finanziarie della divisione durante lo spin-off e la ristrutturazione pianificati dalla società madre. La società madre considera i piani attuali del consiglio dell'acciaio insufficientemente ambiziosi.

La divisione dell'acciaio ha lottato a lungo con l'instabilità economica e le importazioni a basso costo. Di conseguenza, deve ridurre la capacità e il personale associato. Le conseguenze del riassetto del consiglio e del consiglio di sorveglianza sul futuro dei dipendenti della divisione rimangono incerte. Il consiglio di sorveglianza mirava ad approvare un piano di finanziamento per i prossimi due anni, ma ciò non si è materializzato.

La divisione dell'acciaio di Thyssenkrupp è il più grande produttore di acciaio della Germania, con 27.000 dipendenti, di cui 13.000 a Duisburg. Il consiglio di fabbrica prevede una potenziale "dimezzamento dello stabilimento" e la perdita di migliaia di posti di lavoro durante la ristrutturazione.

Gabriel critica anche il presidente Russwurm e il membro del consiglio di sorveglianza

Gabriel ha elogiato le prime misure adottate dal consiglio di sorveglianza della divisione dell'acciaio come "una promettente via verso la ristrutturazione dell'azienda dell'acciaio". Le strategie proposte includevano la vendita degli altiforni Krupp Mannesmann, in cui Thyssenkrupp Steel detiene una quota del 50%.

"Circa tre settimane dopo, ci rammarichiamo di trovare che ci sono significative differenze tra il CEO di Thyssenkrupp AG e il suo consiglio di sorveglianza, soprattutto con grande supporto di Mr. Russwurm", ha continuato Gabriel. Russwurm serve come presidente del consiglio di sorveglianza della società madre Thyssenkrupp e anche come presidente della Federazione delle Industrie Tedesche.

Gabriel si è congedato con parole di commiato: "Soprattutto, auguro ai dipendenti di ricevere leader eccezionali come quelli che stanno perdendo ora e proprietari migliori di quelli che hanno attualmente".

IG Metall: "Ci troviamo di fronte a un pasticcio"

IG Metall ha espresso disapprovazione per gli sviluppi. Il secondo presidente Jürgen Kerner, anche membro del consiglio di sorveglianza della società madre, ha detto: "Il licenziamento dei tre esperti membri del consiglio dell'acciaio ci fa fare un passo indietro di miglia". Queste decisioni personali distraggono dall'affrontare i veri problemi, ha affermato. "Un anno dopo che Mr. Lopez ha assunto l'incarico di CEO, ci ritroviamo in un pasticcio".

Critiche sono emerse anche dalla politica. "Con l'essenzialmente licenziamento del consiglio dell'acciaio, Mr. Lopez non sta risolvendo un solo problema", ha spiegato la presidente dello stato SPD in NRW, Sarah Philipp. Invece, ha sostenuto che ha eroso la fiducia nella politica, nei lavoratori e nella co-determinazione. "Il suo calcolato attacco al lato dei lavoratori sta significativamente peggiorando la crisi dell'azienda".

Non lo nego: le parole di Gabriel verso López e le azioni del CEO suggeriscono una profonda spaccatura all'interno di Thyssenkrupp, che potrebbe influire sul futuro dei dipendenti della divisione dell'acciaio.

Despite Gabriel's initial praise for the steel division's proposed strategies, the disagreement between the CEO and the supervisory board over the steel division's transformation has now led to significant resignations, which I'm not going to lie, is causing uncertainty among the division's employees.

Leggi anche: