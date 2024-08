- La situazione fiscale di Dresda continua ad essere "eccezionalmente difficile".

Dresda, in quanto città principale, si aspetta un deficit di circa 45 milioni di euro per quest'anno, come riportato nel suo rapporto finanziario semestrale pubblicato il mercoledì. Il rapporto suggerisce che la situazione finanziaria della città rimane estremamente tesa per la seconda metà del 2024.

Si tratta della prima volta in anni che la città principale si aspetta di chiudere l'anno in rosso. La pressione finanziaria è attribuita all'aumento dei costi dovuto all'inflazione, a un notevole aumento della spesa nei settori sociali e dell'asilo, che non è stato adeguatamente supportato finanziariamente dal governo federale o dallo Stato libero di Sassonia. Inoltre, c'è un significativo onere dei costi del personale a seguito dell'ultimo accordo salariale nel settore pubblico.

Le fonti di entrate, come le tasse, le allocazioni e le tariffe, sono previste aumentare di circa 200 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali. Tuttavia, questo aumento è contrastato dall'aumento previsto delle spese, che ammonta a circa 264 milioni di euro. Tenendo conto della liquidità generata lo scorso anno, si prevede un deficit di circa 45 milioni di euro.

Nessun segno di risoluzione immediata

Il rapporto non indica alcuna prospettiva di sollievo a breve termine. Guardando al bilancio 2025/2026 e al piano finanziario a lungo termine fino al 2029, è evidente che la spesa sociale continuerà a salire mentre le allocazioni principali subiranno una drastica riduzione.

Il sindaco Dirk Hilbert ha proposto un cambiamento nella strategia finanziaria della città. Ha sottolineato che le allocazioni essenziali dallo Stato libero stanno diminuendo significativamente, mentre gli obblighi statutari, in particolare nel settore sociale, stanno aumentando esponenzialmente. Ha sottolineato che mantenere la situazione attuale sarebbe irrealizzabile.

