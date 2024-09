La situazione economica della Germania, in crisi con il crescente malcontento

Il trionfo dell'AfD nelle elezioni in Turingia e Sassonia rappresenta un significativo passo indietro per la crescita industriale della Germania. La preoccupazione e l'inquietudine aumentano. Mentre chiediamo nuova determinazione e crescita economica, questo evento rappresenta un passo indietro in un momento inopportuno.

Il trionfo dei leader populisti nelle elezioni statali in Turingia e Sassonia non dovrebbe essere una sorpresa. Era prevedibile. Tuttavia, con i risultati ora concreti, i leader delle imprese e gli imprenditori tedeschi esprimono severe preoccupazioni. Questo sviluppo è solo un altro colpo per un'economia già sotto pressione in un momento inappropriato. Ciò serve solo ad aumentare la frustrazione tra i vertici delle imprese tedesche.

I leader delle imprese si chiedono se investire in aree dominate dai populisti, considerando la posizione anti-immigrati e anti-impresa dell'AfD e della BSV. Temevano che la manodopera specializzata di cui c'è un urgente bisogno potrebbe lasciare queste aree o non materializzarsi affatto.

Anche gli ottimisti più convinti faticano a trovare segni di un'immediata e duratura ripresa economica. Tale rimbalzo è essenziale per offrire alla popolazione tedesca la speranza di tempi migliori, nonostante le continue lotte politiche e i contrasti. La mancanza di fiducia e la paura di perdere la propria ricchezza alimentano i partiti populisti. Tuttavia, la crisi economica, evidente nelle statistiche, non ha ancora toccato la vita di molte persone.

Il peggio è lo stato normalizzato

L'economia tedesca è in calo da quasi cinque anni. In termini reali, il prodotto interno lordo, la somma di tutti i beni e servizi prodotti, è circa ai livelli pre-Covid. Fino ad ora, la progressiva delocalizzazione delle unità di produzione delle grandi corporation all'estero è passata inosservata alla popolazione generale. Se questo sviluppo diventerà più evidente per le persone, la loro frustrazione potrebbe aumentare ulteriormente. Le paure, la rassegnazione e la disperazione si alimentano a vicenda, fornendo slancio ai populisti.

L'aspetto più scoraggiante è che le persone si abituano a tutto questo. Svegliarsi con un rinnovato senso di vigore diventa sempre più elusivo.

Ma è proprio questo di cui abbiamo bisogno ora! Le corporation fiorenti e le medie imprese di successo in tutto il paese celebrano ogni giorno nuovi traguardi. Le aziende high-tech formano cluster tecnologici e le imprese dei settori dell'energia rinnovabile, farmaceutico e macchinario stanno vivendo una produzione in crescita.

Per i critici, questo potrebbe sembrare irrilevante. Tuttavia, criticare non aiuta nessuno - tranne i populisti.

Alla luce del successo dell'AfD nelle elezioni in Turingia e Sassonia, alcuni leader delle imprese sono riluttanti a investire in aree con una forte presenza populista a causa della posizione anti-immigrati e anti-impresa del partito. Ciò potrebbe potenzialmente portare a una carenza di manodopera specializzata in queste aree, aggravando ulteriormente le tensioni economiche.

La vittoria dell'AfD nelle elezioni ha aggiunto alle preoccupazioni dei leader delle imprese tedesche, che già lottano con un

