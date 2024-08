- La situazione economica dei datori di lavoro dell'industria metalme­tali

In vista delle prossime trattative salariali, previste tra tre settimane, l'industria metalmeccanica e elettronica della Renania Settentrionale-Vestfalia suona l'allarme economico. Secondo l'Associazione dell'Industria Metalmeccanica e Elettrica della NRW con sede a Düsseldorf, quasi ogni settore del più grande settore industriale dello stato sta lottando con una persistente crisi economica. I dati a sei mesi mostrano deficit rispetto all'anno scorso, con la produzione in calo dell'8,8%, gli ordini in calo del 7,9% e le vendite in calo del 7,7%. Johannes Pöttering, il principale responsabile degli affari, ha definito la situazione "una grave crisi economica". Ha sottolineato che numerosi svantaggi nella concorrenza stanno costringendo le aziende a prendere decisioni di investimento contro le sedi tedesche.

Lavoro: Incominciano i Licenziamenti

Questa tendenza ha anche ripercussioni sull'occupazione, che era rimasta stabile fino a ben dentro il 2023. "Ora, i licenziamenti stanno diventando più comuni in numerose aziende a causa del clima economico negativo", ha sottolineato Pöttering.

I negoziatori salariali dell'industria metalmeccanica e elettronica hanno un ruolo importante nelle prossime trattative di settembre per migliorare la competitività. Essi sono responsabili dei 700.000 dipendenti di questo settore nella NRW.

Associazione Chiede 'Responsabilità Condivisa'

Le richieste dell'IG Metall in questo contesto sono considerate eccessive da Pöttering. "Un aumento del 7% dei salari aumenterebbe significativamente i costi del lavoro, peggiorerebbe la posizione competitiva delle nostre sedi domestiche, travolgerebbe molte aziende e metterebbe sotto pressione l'occupazione", ha dichiarato. Durante le trattative, è più importante che mai agire responsabilmente insieme. "Dobbiamo assicurarci che ulteriori posti di lavoro non siano messi a repentaglio da una politica salariale troppo aggressiva", ha aggiunto.

Il responsabile distrettuale dell'IG Metall della NRW, Knut Giesler, aveva osservato all'inizio di luglio che la richiesta del sindacato tiene conto della pressione inflazionistica subita dai dipendenti negli ultimi due anni. "Tuttavia, tiene anche conto delle situazioni economiche molto diverse dei vari settori", ha spiegato.

La prima sessione di trattative nella NRW è prevista per il 12 settembre. Il contratto collettivo scadrà il 30 settembre. L'obbligo di pace termina il 28 ottobre 2024. Dopo di che, possono essere emesse minacce di sciopero.

