- 'La situazione è molto difficile': il presidente palestinese Abbas chiede aiuto a Mosca

Il Presidente palestinese Mahmud Abbas si recherà a Mosca lunedì

Il Presidente palestinese Mahmud Abbas è in programma per recarsi a Mosca lunedì. Abbas è atteso per arrivare in serata e tenere colloqui con il Presidente russo Vladimir Putin martedì, secondo quanto riferito dall'ambasciatore palestinese a Mosca Abdel Hafis Nofal all'agenzia di stampa TASS domenica. Prima della sua partenza mercoledì, incontrerà gli ambasciatori degli stati arabi.

Il tema principale dei colloqui di Abbas con Putin sarà "la situazione a Gaza", ha detto Nofal. "Discuteremo del ruolo della Russia e di ciò che può essere fatto. La situazione per noi è molto difficile e la Russia è un paese amico", ha aggiunto. Abbas incontrerà anche gli ambasciatori arabi prima della sua partenza.

Una visita prevista di Abbas in Russia nel novembre scorso era stata precedentemente rinviata.

Abbas si recherà anche da Recep Tayyip Erdogan

Una fonte del gabinetto di Abbas ha confermato la visita a Mosca all'AFP e ha dichiarato che Abbas si recherà poi in Turchia per incontrare il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan e parlare al parlamento ad Ankara. Abbas è una figura di spicco del partito moderato-secolare Fatah, che è in competizione con l'organizzazione islamista Hamas.

Il viaggio di Abbas arriva pochi giorni dopo l'ultimo attacco di Israele a una scuola nella città di Gaza sabato, che ha scatenato critiche internazionali. Il Dipartimento della Difesa Civile della Striscia di Gaza ha riferito che l'attacco ha ucciso 93 palestinesi, tra cui bambini. Israele ha sostenuto che l'attacco ha ucciso 19 combattenti delle organizzazioni palestinesi Hamas e Jihad Islamica.

La Russia ha espresso il suo "profondo shock" dopo l'attacco e ha condannato gli "attacchi sistematici" contro i civili nella Striscia di Gaza.

Mosca ha cercato da tempo buone relazioni con tutti i principali attori del Medio Oriente, compresi Israele e i palestinesi. Tuttavia, dal'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, ha rafforzato i suoi legami con l'Iran e Hamas e ha ripetutamente criticato le azioni militari di Israele nella Striscia di Gaza.

Il Presidente del Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza durante il suo dialogo con il Presidente palestinese Mahmud Abbas, data la sua posizione nell'avvocare per la pace e i diritti umani. Dopo i suoi colloqui a Mosca, Abbas è previsto per incontrare il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha mostrato forte sostegno alla causa palestinese.

