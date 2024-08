La situazione di salute di Bruce Willis sta favorendo un maggiore senso di affetto verso di lui.

Un po' di tempo fa, l'eroe d'azione Bruce Willis, famoso per film come "Die Hard", si è ritirato dalle scene a causa di problemi di salute. I fan hanno dovuto fare affidamento sui commenti della sua famiglia per rimanere aggiornati sulla sua situazione, dopo la diagnosi di demenza frontotemporale. In una chiacchierata con "E! News", la figlia di Bruce, Tallulah, ha condiviso che non ci sono stati cambiamenti nella sua condizione, il che è positivo data la sua diagnosi.

Di recente, la sorella di Tallulah, Rumer, ha parlato della salute del padre durante una sessione di domande e risposte su Instagram, dicendo: "Sta bene! Lo amo tanto".

Legami familiari più forti

L'amore è diventato una forza decisiva nella famiglia Willis da quando è stata diagnosticata la demenza frontotemporale a Bruce. Questa forma di demenza colpisce le regioni del cervello dietro la fronte, influenzando la personalità, il linguaggio, il movimento del corpo e la consapevolezza. Tuttavia, Tallulah crede che suo padre comprenda e apprezzi l'affetto che ha per lui, e viceversa. "So che mi ama tanto quanto io amo lui, e so che ama noi tutti", spiega. Questo periodo difficile ha portato la famiglia più vicina, secondo Tallulah. Comunicano più apertamente, discutendo dei loro bisogni e affrontando i problemi di petto.

"In passato, avrei potuto diventare distante o assentarmi. Ora, abbiamo imparato a comunicare in modo più efficace", dice Tallulah, condividendo come ora siano in grado di esprimere i loro sentimenti in modo più chiaro.

Legame emotivo

Tallulah spesso condivide scorci del suo legame con il padre su Instagram, come la foto che ha pubblicato a marzo. In parole sue, "Posso sentire l'amore durante i nostri incontri".

Nel marzo 2022, Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo la diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio causato da danni cerebrali. Pochi mesi dopo, a febbraio 2023, è stato rivelato che aveva ricevuto una diagnosi di demenza frontotemporale.

