La situazione di crisi in Libano intensifica le potenziali minacce agli sforzi di Biden di evitare un conflitto più ampio.

Mentre si prepara per il suo ultimo importante discorso alle Nazioni Unite martedì, la situazione sta gettando un'ombra su qualsiasi tentativo di rinforzare il suo curriculum diplomatico internazionale. Senza una risoluzione immediata per un cessate il fuoco a Gaza, Biden si trova di fronte a una nuova attenzione sulla sua gestione della disputa quasi annuale.

I rappresentanti della Casa Bianca hanno espresso preoccupazione durante il weekend mentre aerei israeliani colpivano obiettivi in Libano e Hezbollah lanciava razzi e droni verso Israele settentrionale. Contestualmente, Biden si stava impegnando con i leader dell'Asia-Pacifico a Delaware. La Casa Bianca seguiva da vicino la situazione da Wilmington.

Gli ufficiali del team di Biden considerano la minaccia di escalation significativa e genuina, e sono stati costantemente in contatto con gli ufficiali israeliani, lo hanno confermato lunedì.

"La minaccia di escalation è genuina; lo è stata dal 7 ottobre. Ci sono momenti in cui è più pronunciata di altri. Credo che siamo in uno di quei momenti in cui è più pronunciata," ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Esprimendo preoccupazioni per l'escalation nel Medio Oriente domenica, Biden ha mantenuto la sua fede nella fattibilità di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che gli ufficiali americani argomentano potrebbe de-escalare la situazione in tutta la regione.

"Stiamo facendo ogni sforzo per prevenire un conflitto totale. E stiamo ancora spingendo per questo," ha informato i reporter alla Casa Bianca.

Tuttavia, la sua fiducia sembra essere diminuita tra gli ufficiali dell'amministrazione che una risoluzione potrebbe essere raggiunta prima della fine del mandato di Biden.

Nel corso dell'ultimo anno, Biden e i suoi principali ufficiali di sicurezza hanno cercato di impedire che il conflitto a Gaza si espanda in una guerra regionale più ampia, con la principale attenzione sul confine settentrionale con il Libano.

Amos Hochstein, un consigliere senior della Casa Bianca, ha dedicato i suoi ultimi mesi a scongiurare l'apertura di un secondo fronte sul confine settentrionale, persino facendo di recente un viaggio per prevenire una più ampia escalation tra Israele e Hezbollah.

Nonostante numerosi tentativi, non ci sono state conversazioni di alto livello con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e Biden non ha piani per incontrarlo durante la sua visita negli Stati Uniti alla fine di questa settimana.

Sullivan ha detto ai giornalisti sabato che nonostante il "rischio acuto" di escalation, ci sono ancora possibilità di ridurre le tensioni.

