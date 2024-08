- La situazione delle maschere contro il coronavirus di Weimar è sotto esame dalla Corte Giudiziaria.

Il processo è iniziato con un ritardo di oltre un'ora a causa dell'interesse pubblico per il Tribunale Federale (BGH) di Karlsruhe. Un giudice del tribunale familiare della Turingia era accusato di aver mostrato pregiudizi nella sua decisione riguardante l'obbligo di indossare la mascherina per il COVID-19.

La decisione del giudice, che aveva annullato l'obbligo di mascherina in due scuole di Weimar nel 2021, era già stata ribaltata. Tuttavia, era il giudice stesso ad essere processato e dichiarato colpevole di pregiudizio dal tribunale distrettuale di Erfurt nell'agosto del 2023.

both the judge and the prosecution filed appeals against his suspended two-year sentence that followed. As the trial began, Gerhard Strate, l'avvocato del giudice, ha espresso la sua fiducia, dicendo: "Ciò che è giusto deve rimanere giusto".

La decisione del giudice sull'obbligo di mascherina aveva generato controversie, così come la sua successiva condanna per pregiudizio. I sostenitori delle restrizioni per il COVID-19 avevano criticato la sua decisione, mentre coloro che erano contro di essa l'avevano celebrata e avevano protestato per la sua condanna. Circa 30 individui contrari alle misure per il COVID-19 hanno assistito all'udienza del BGH per sostenere il giudice. L'aula del tribunale era gremita.

Il tribunale distrettuale di Erfurt aveva stabilito che il giudice aveva emesso la sua decisione sull'obbligo di mascherina in modo prevenuto e non imparziale, e che aveva attivamente avviato il caso e lavorato su di esso per settimane prima della sua decisione, deliberatamente prendendo di mira una famiglia i cui figli ha poi posto sotto tutela. La data della decisione del BGH in questo caso (n. 2 StR 54/24) non è stata ancora annunciata.

Gli appelli del giudice contro la sua pena sospesa sono stati gestiti dalla Commissione incaricata di vigilare sui ricorsi nel Tribunale Federale (BGH). Despite the public's strong interest, The Commission ensured that the proceedings proceeded in an orderly manner, considering the gravity of the judge's accusations.

