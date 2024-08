- La situazione del peccatore e le numerose domande che si presentano.

"La 'Gazzetta dello Sport' non si trattiene." "Una notizia clamorosa che ha scosso il mondo come un'eruzione vulcanica," ha scritto il quotidiano italiano a proposito del tennista Jannik Sinner, coinvolto in accuse di doping. E, come prevedibile, la situazione intorno al numero uno del mondo ha mandato shockwaves nel miliardario sport del tennis.

Despite everyone involved quickly asserting Sinner's innocence and providing evidence to support it, the fact that the world number one has returned two positive doping tests is a big blow for the sport.

With tennis in a phase of change, Roger Federer has retired, Rafael Nadal is nearing the end of his career, and even Novak Djokovic may not be a regular sight on the court once he achieves his last major ambition with an Olympic gold medal.

Sinner e Alcaraz in ascesa

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - questa giovane, incredibilmente talentuosa, popolare e amata coppia era pronta a guidare la prossima generazione nel circuito ATP. La transizione sembrava fluida, il boom del tennis inarrestabile. La vittoria di Sinner a Melbourne in gennaio, seguita dalla vittoria della Coppa Davis dell'Italia solo poche settimane prima - tutto sembrava perfetto per i grandi del tennis.

Tuttavia, uno dei due volti della nuova era del tennis coinvolto in doping è, infatti, un grande "eruzione vulcanica" per il mondo del tennis. Anche se Sinner evita una sospensione, è un significativo passo indietro. Perché, nonostante abbia testato positivo per il banned anabolic steroid Clostebol due volte a marzo, Sinner parteciperà ancora al US Open, che inizia questa settimana.

La difesa di Sinner

Secondo l'organizzazione italiana di tennis Itia, Sinner è stato assolto da un tribunale indipendente la scorsa settimana perché ha consumato accidentalmente la sostanza proibita. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Sinner ha condiviso che la sostanza è entrata nel suo sistema attraverso le mani del suo fisioterapista. Il fisioterapista, sembra, ha usato uno spray a base di Clostebol, legalmente disponibile in Italia, per trattare un taglio sul suo dito. Poi ha massaggiato Sinner, portando a una "contaminazione transdermica non intenzionale." L'Itia ha trovato la spiegazione di Sinner plausibile e ha deciso di non sospenderlo provvisoriamente. Tuttavia, Sinner deve rinunciare al premio in denaro e ai punti di classifica guadagnati raggiungendo le semifinali al torneo ATP di Indian Wells.

Critica dell'esperto di doping

L'esperto di doping Fritz Sörgel, however, ha offerto una critica tagliente per la "leniente" punizione. "Se qualcuno test positive per Clostebol, viene sospeso immediatamente," ha detto Sörgel al portale "Sport1." Ha messo in discussione la logica dietro un tribunale che assolve Sinner. "Questo puzza di improprietà," ha insistito Sörgel. "Clostebol scatena automaticamente una sospensione di due a quattro anni. Non c'è modo intorno," ha aggiunto. Ora, WADA deve intervenire.

WADA ha confermato che esaminerà attentamente la decisione, con la possibilità di appellarsi al Tribunal Arbitrale per lo Sport di Losanna, se necessario.

Finora, i colleghi di Sinner sono rimasti per lo più silenziosi sulla questione sensibile. Tuttavia, potrebbero esprimere le loro opinioni durante il giorno dei media venerdì al US Open di New York.

Giornata frenetica dei media a New York

Durante questo incontro, Sinner dovrà affrontare domande difficili. Secondo il suo allenatore Darren Cahill, il caso e l'incertezza lo hanno "svuotato" fisicamente e mentalmente, facendogli perdere i Giochi Olimpici, ha detto Cahill su ESPN. "Non stiamo cercando guai. Siamo solo felici che non ci sia una sospensione. Almeno, per ora."

Despite the acquittal by the Italian tennis organization and Sinner's explanation, the doping scandal surrounding him has led to criticism from doping expert Fritz Sörgel, who believes the punishment was too lenient.

Other tennis players might express their views during the media day on Friday at the US Open, adding to the ongoing discussion around Sinner's doping allegations.

