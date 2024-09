- La situazione del gasolio: il CEO di Volkswagen sta affrontando personalmente la questione?

Cosa ha da dire l'ex-amministratore delegato di VW Martin Winterkorn sulle accuse relative allo scandalo dei diesel? Per il secondo giorno del suo processo presso il tribunale regionale di Braunschweig, è atteso un più lungo discorso di difesa. Dopo aver terminato, il 77enne condividerà la sua prospettiva sul suo coinvolgimento in uno dei più grandi scandali industriali della Germania.

I punti essenziali del documento d'accusa in tre parti presentato dalla procura sono stati chiari sin dall'inizio del processo. I pubblici ministeri sostengono che Winterkorn era a conoscenza della manipolazione delle emissioni molto prima di quanto avesse precedentemente affermato. Si sostiene che fosse stato informato dell'uso di software illeciti negli Stati Uniti già a maggio 2014.

Innocente fino a prova contraria

Winterkorn è accusato di aver tradito i clienti VW celando lo stato reale dei loro veicoli con questa conoscenza. Inoltre, si sostiene che durante i giorni critici di settembre 2015, abbia intenzionalmente ritardato l'avvertimento al mercato azionario sui rischi di pagamenti di multe. Nel 2017, si dice che abbia fatto dichiarazioni false sotto giuramento davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Innocente fino a prova contraria

Con un atteggiamento rilassato e sicuro di sé all'inizio, l'ex dirigente ha espresso la sua fiducia nel processo. La sua squadra di difesa ha affermato che egli nega le accuse e "non ha ingannato" o "causato danni a nessuno". "Siamo convinti che tutte le accuse contro di lui possono essere confutate", ha dichiarato il suo avvocato, Felix Döhr. Non si aspetta più di 80 udienze per questo.

Si è dimesso per responsabilità politica

Il tribunale regionale ha fissato quasi 90 date per il processo fino a settembre 2025. La manipolazione delle emissioni su milioni di veicoli VW è stata scoperta in settembre 2015, a seguito di indagini da parte delle autorità ambientali statunitensi e degli scienziati. Questo ha gettato VW nella sua peggiore crisi finora. Winterkorn si è dimesso, ma voleva che questo atto fosse percepito solo come un'accettazione di responsabilità politica.

Nonostante il processo prolungato, la squadra legale di Winterkorn sostiene che la produzione di veicoli non è stata direttamente coinvolta nello scandalo delle emissioni. Si sostiene che il ruolo di Winterkorn, se c'è stato, si è limitato all'aspetto manageriale dell'azienda.

Nel corso del processo, il costruttore tedesco di automobili Volkswagen ha compiuto passi significativi per correggere i problemi derivanti dallo scandalo, concentrandosi sull miglioramento della produzione di veicoli per aderire a standard di emissione più severi.

