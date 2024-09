- La situazione controversa di Musk con il Brasile si approfondisce alla delusione dei suoi clienti

Un episodio scatenato da un evento comune: il servizio di messaggistica breve X è stato richiesto di limitare circa 140 account di individui radicali su richiesta dell'amministrazione brasiliana. Tuttavia, Elon Musk, creatore del servizio, ha incontrato resistenza nonostante le multe sostanziali. Questo conflitto in corso ora rappresenta una potenziale minaccia per numerosi utenti internet brasiliani, che potrebbero essere privati dell'accesso completo alla connessione.

Questo ultimo sviluppo è avvenuto pochi giorni fa. Sabato, il Brasile ha attuato il suo avvertimento e ha limitato l'accesso dei suoi residenti al precedentemente noto come Twitter X. La disputa tra Musk e il Brasile è stata in fermento per qualche tempo e ora rischia di esplodere completamente.

Elon Musk contro il Brasile

Entrambe le parti lottano per i loro principi. Il governo brasiliano cerca di far rispettare la legislazione in corso contro una corporation internazionale, tentando di bloccare gli account noti per diffondere teorie del complotto e disinformazione. Elon Musk, d'altra parte, si batte per la libertà di parola e si oppone a tali restrizioni, anche se ciò significa andare contro le regolamentazioni dei singoli paesi. Ha costantemente criticato il giudice Alexandre de Moraes, dipingendolo come un "dittatore" e un "falso giudice".

Un aspetto politico sembra anche giocare un ruolo in questo conflitto. La maggior parte dei conti-target erano estremisti di destra, che si allineano con il governo di centrosinistra di Lula da Silva. Il giudice menzionato, de Moraes, ha ricevuto poteri aggiuntivi dal governo riguardo alle compagnie internet.

Musk, however, è diventato sempre più di destra negli ultimi anni e mantiene stretti legami con il precedente governo di destra populista di Jair Bolsonaro, attaccando la "dittatura mascherata da democrazia libera che calpesta il proprio popolo". Tuttavia, la prospettiva brasiliana non è monolite; anche la Corte Suprema ha sostenuto il blocco lunedì.

Musk si rifiuta di conformarsi

Musk ha avuto diverse opportunità per evitare questo risultato. Dopo che X non ha rispettato le richieste di blocco, è stata imposta una multa, che è stata quindi ignorata. In agosto, la società ha addirittura chiuso il suo ufficio brasiliano - apparentemente a causa della paura di Musk dell'arresto dei dipendenti. Tuttavia, questo ha ignorato la legge brasiliana, che richiede a ogni grande corporation internazionale di mantenere una rappresentanza legale locale. Solo quando questo è stato ripristinato e la multa è stata pagata, X sarebbe stata nuovamente autorizzata a operare.

La determinazione del giudice de Moraes è evidente nella multa imposta per il bypass del blocco. L'uso di servizi VPN per eludere il blocco può comportare una multa giornaliera di 8.000 euro. Musk, however, continua a pubblicizzare questi servizi. Un'altra opzione è offerta dalla sua società Starlink, che rimane non rispondente a un ordine del tribunale per limitare l'accesso a X per i clienti brasiliani tramite il suo internet via satellite.

I clienti ne soffrono

Il Brasile sta ora considerando misure contro Starlink, che potrebbero includere multe in aumento e persino il divieto per la società di operare nel paese. Gli effetti devastanti di questa azione sarebbero particolarmente sentiti nelle foreste brasiliane, dove Starlink spesso serve come principale mezzo per ottenere l'accesso a internet per le comunità isolate. Interrompere i servizi in queste aree taglierebbe fuori le comunità interessate da internet.

L'ostinazione di Musk è in gran parte responsabile dell'escalation. Mentre afferma di difendere il diritto alla libertà di parola dei 140 account, accetta che i circa 20 milioni di brasiliani utenti X perderanno l'accesso al suo servizio di messaggistica. Se Starlink verrà coinvolto in questo, la situazione per i clienti interessati peggiorerebbe.

Musk non mostra alcun rimorso, concentrandosi principalmente sull'attacco al divieto e al governo brasiliano. Ha fatto battute volgari contro il giudice de Moraes, arrivando addirittura a insultare il suo aspetto. L'ultima frecciatina preferita di Musk: de Moraes assomiglia a Lord Voldemort di "Harry Potter". Continua a nutrire speranze per una vittoria rapida, promettendo su X che "questo criminale [de Moraes] presto sarà dietro le sbarre", ma senza specificare chi sarebbe responsabile del suo arresto.

