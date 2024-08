- La situazione attuale dell'autostrada Franconia-Sassonia è oggetto di un esame approfondito.

Proponenti della Modernizzazione della Franken-Sachsen Magistrale Insistono, in Corso la Valutazione Federale

La spinta per un aggiornamento contemporaneo della ferrovia Franken-Sachsen Magistrale, un importante collegamento tra la Baviera, la Sassonia e la Repubblica Ceca, continua. Il governo federale sta attualmente esaminando la fattibilità economica del progetto, con conclusioni attese in autunno, come dichiarato da un rappresentante del Ministero Federale dei Trasporti a dpa su richiesta.

"Fortezza Diesel" in Via di Elettrificazione

La linea ferroviaria che attraversa queste regioni è limitata a motori diesel in numerosi settori a causa del suo ruolo cruciale nel traffico ferroviario trans-europeo. Per anni, i politici delle regioni interessate hanno sostenuto l'elettrificazione. Come ha dichiarato il sindaco di Bayreuth, Thomas Ebersberger (CSU), durante un'intervista con dpa, "Questa è la più grande piazza diesel dell'Europa centrale, in grado di diventare a basse emissioni di carbonio solo grazie alla efficace collaborazione tra il governo federale, gli stati e l'UE."

In precedenza, i piani erano stati addirittura bloccati - poiché i parametri economici non erano stati soddisfatti.

Ora, vengono effettuate nuove calcolazioni: il progetto verrà rivalutato tenendo conto di una previsione del traffico del 2040, come rivelato dal ministero. "I nuovi volumi di traffico e le valutazioni costi-benefici aggiornate saranno disponibili per l'esame durante l'ultimo trimestre del 2024."

Stato Libero Assegna Fondi per la Pianificazione del Tratto

Poche settimane fa, lo Stato Libero della Baviera ha fatto un passo avanti - concludendo un accordo di pianificazione per l'elettrificazione di un tratto della linea. Il governo statale ha ordinato a Deutsche Bahn di pianificare l'ampliamento e l'elettrificazione del tratto di 18 chilometri da Bayreuth a Schnabelwaid, a un costo di 20 milioni di euro. "Tuttavia, i nostri sforzi possono raggiungere il loro pieno potenziale solo se il governo federale contribuisce e amplia ed elettrifica la Franken-Sachsen Magistrale", ha dichiarato il ministro dei trasporti Christian Bernreiter (CSU) all'inizio di luglio. L'obiettivo è quello di eliminare i treni diesel dal servizio passeggeri ferroviario della Baviera entro il 2040.

Occhi sulla Repubblica Ceca

Se il divario di elettrificazione da Norimberga a Marktredwitz, Hof e Schirnding verrà colmato, il viaggio passeggeri a lunga distanza sarebbe nuovamente possibile in modo continuo.

Inoltre, i politici locali hanno riposto le loro speranze sulla Legge Ferroviaria Moderna, che il governo federale intende attuare. "Potrebbe servire come punto di svolta per la Franken-Sachsen Magistrale, permettendoci finalmente di procedere con la pianificazione", ha detto il sindaco di Bayreuth Thomas Ebersberger. Ha anche sottolineato che la Repubblica Ceca sostiene l'ampliamento. Il ramo verso Praga attraverso Cheb è di "enorme importanza" per il traffico merci e passeggeri europei.

