- La situazione attuale alla fiera di Erfurt richiede attenzione.

La Turingia sta investendo ingenti somme per il rinnovamento della fiera di Erfurt. Dal 2018, lo stato e la società della fiera hanno contribuito collettivamente circa 21 milioni di euro, come dichiarato dal Ministero dell'Economia di Erfurt su richiesta. Quest'anno, ad esempio, vengono installati nuovi spazi a sedere in una delle sale, che ospita anche concerti e importanti eventi culturali, insieme a un impianto fotovoltaico sui tetti. Sono stati stanziati oltre 19 milioni di euro dal solo bilancio dello stato per la riqualificazione della fiera, inaugurata nel 1997 nella capitale dello stato.

L'obiettivo è quello di rivitalizzare l'infrastruttura della zona che comprende le sale della fiera e un centro congressi. Questo beneficia ogni anno decine di migliaia di visitatori. "Con il nostro piano di investimenti, stiamo guidando la modernizzazione della fiera. Lo stato deve perseverare in questo percorso nei prossimi anni. Questo serve come base per espandere il nostro status di importante posizione della fiera dell'Est della Germania con condizioni migliorate e nuove offerte", ha spiegato il Ministro dell'Economia Wolfgang Tiefensee (SPD).

Sono previsti ulteriori investimenti nel 2025

Secondo il ministero, l'ampiezza delle miglioramenti dall'inizio del programma di investimenti sei anni fa va dalle migliorie ai sistemi di ventilazione e fornitura elettrica, Wi-Fi e illuminazione a LED alla ricostruzione dei parcheggi e alla riqualificazione di una sala. L'anno prossimo, la società della fiera è attesa a ricevere ulteriori tre milioni di euro dal bilancio dello stato.

Messe Erfurt, secondo le sue affermazioni, è la seconda più grande fiera tra i cinque stati federali dell'Est della Germania dopo Lipsia. Un investitore privato ha costruito un hotel della fiera vicino all'area, che è stato operativo per circa due anni.

Tiefensee: Rimbalzo nell'industria della fiera

Dopo un calo del fatturato, degli eventi, dei visitatori e degli espositori durante gli anni della Corona dal 2020 al 2022, l'industria della fiera sta gradualmente recuperando. Quest'anno è previsto un fatturato di 9,3 milioni di euro e si stima che circa 551.000 visitatori abbiano partecipato a circa 200 eventi lo scorso anno. Tuttavia, le cifre dell'anno record del 2018 non sono state ancora superate. In quell'anno sono stati registrati 647.000 visitatori e il fatturato annuale è stato di 10,6 milioni di euro. Il socio della fiera è lo stato della Turingia. "L'industria della fiera e degli eventi ha attraversato anni difficili. Ora è in ripresa", ha detto Tiefensee.

L'anno prossimo è prevista una nuova fiera congressuale "New Bauhaus" sui temi dell'edilizia, della riqualificazione, dello sviluppo urbano e regionale e dell'ottica quantistica. Quest'anno, ad esempio, sono previsti concerti di Bob Dylan, Deep Purple o Ben Zucker. Per la serie estiva Open Air del 2025 sono previsti almeno quattro concerti di rilievo in collaborazione con un promoter concertistico.

Leggi anche: