La situazione a Wuhledar rimane instabile, con le forze russe che secondo quanto riferito utilizzano strategie subdole.

Deepstate, una fonte militare pro-ucraina, riferisce una situazione tesa a Wuhledar, in peggioramento. "I russi stanno cercando di circondare la città e la stanno sistematicamente demolendo con l'artiglieria e altri mezzi." Deepstate non conferma l'invasione delle truppe russe (alle 9:27 AM). "Resistere fino alla fine significa sacrificare le rovine al posto dei nostri militari, una perdita inaccettabile. Avremmo dovuto prevederlo, ma ora è troppo tardi. I soldati della 72ª Brigata rifiutano di arrendersi e continuano a combattere nonostante tutto." Secondo Nexta, un media dell'Europa orientale, la Russia sta nuovamente impiegando la strategia della "terra bruciata" bombardando estensivamente Wuhledar dal cielo:

11:15 Immagini satellitari mostrano distruzioni estese nei depositi di munizioni russeL'Ucraina è recentemente riuscita a condurre attacchi riusciti contro i depositi di armi russe, portando alla distruzione di ingenti quantità di razzi, proiettili d'artiglieria e altri rifornimenti. Le immagini a risoluzione elevata di Maxar mostrano l'entità degli ultimi attacchi a Oktyabrsky e Toropets:

10:46 Attacchi devastanti su Saporischschja: un morto, diversi feriti e danni ingentiGli attacchi russi sulla città ucraina sudorientale di Saporischschja della scorsa notte hanno causato la morte di un civile e il ferimento di sei persone, secondo quanto riferito. L'area è stata presa di mira da "assalti aerei massivi" in un periodo di due ore, secondo l'agenzia statale per la difesa civile. "Una persona è morta e sei altre, tra cui una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 15, sono rimaste ferite", ha annunciato il governatore regionale Ivan Fedorov su Telegram. Inoltre, sono stati incendiati impianti di infrastrutture e edifici residenziali. Secondo un dipendente dell'amministrazione cittadina, 74 blocchi di appartamenti e 24 case private sono stati danneggiati in diverse parti della città.

10:07 Munz sulla ciurma dell'aeroportuale russo: "L'aeroportuale potrebbe non salpare mai più"Si riporta che l'equipaggio della portaerei russa "Admiral Kuznetsov" viene dispiegato al fronte, secondo Forbes e Rainer Munz, corrispondente di ntv a Mosca. La storia travagliata della nave potrebbe indicare le difficoltà finanziarie della Russia:

09:27 Wuhledar sull'orlo? I rapporti suggeriscono che le truppe russe potrebbero essere entrateSecondo i media di stato e i blogger della guerra, le truppe russe hanno apparentemente infiltrato la città ucraina orientale di Wuhledar. "Le unità russe hanno penetrato Wuhledar - l'assedio della città è iniziato", scrive un blogger della guerra pro-russo, ad esempio. Altri blogger della guerra pro-russi riferiscono anche l'attacco. I media di stato russi riferiscono che la città situata nella regione di Donetsk sta siendo isolata e che si sta svolgendo un conflitto armato nel settore orientale della città. L'analista militare colonnello Reisner dice a ntv.de che le truppe russe si stanno avvicinando a Wuhledar da diverse direzioni come una morsa. "Wuhledar potrebbe essere circondata. Si può ipotizzare che la 72ª brigata meccanizzata, equipaggiata con carri armati e veicoli da combattimento corazzati, non sarà in grado di mantenere la zona."

08:59 Forze russe e ucraine si scambiano attacchi con droni durante la notteLa difesa aerea russa, secondo quanto riferito, ha intercettato 13 droni ucraini durante la notte. Sei di essi sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e uno nella regione di Bryansk, secondo TASS, citando il ministero della Difesa russo. Secondo l'Aeronautica ucraina, la Russia ha attaccato l'Ucraina con 81 droni e quattro missili durante la notte. 79 droni sono stati abbattuti o costretti a schiantarsi. Non ci sono state segnalazioni di vittime o danni fino ad ora.

08:17 La posizione decisa della Danimarca sugli attacchi a lungo raggio contro la RussiaLa premier danese Mette Frederiksen esorta i alleati della NATO ad approvare l'uso di armi a lungo raggio contro la Russia. "È ora di concludere la discussione sui limiti rossi", afferma Frederiksen a Bloomberg. Ritiene che il limite rosso più significativo sia già stato oltrepassato. "È successo quando i russi hanno invaso l'Ucraina." Non permetterà alla Russia di dettare ciò che è giusto all'interno della NATO, dell'Europa o dell'Ucraina, afferma Frederiksen.

07:38 Sepoltura e segnalazione di truppe russe disperse per risparmiare denaroSecondo una telefonata pubblicata dall'intelligence militare ucraina, i soldati russi caduti in battaglia vengono segnalati come dispersi e sepolti per evitare di pagare generosi risarcimenti alle loro famiglie. "Li uccidono, la lotta continua, fa caldo, iniziano a puzzare, così li seppelliamo lì e poi sono considerati dispersi. E se sono dispersi, la famiglia non riceve il pagamento", dice un uomo a un residente della regione russa di Belgorod nella telefonata segnalata da Kyiv Independent. Il risarcimento per ogni soldato caduto è compreso tra $67.500 e $116.000.

06:59 La posizione russa non offre speranze per la risoluzione della guerraDespite the Ukrainian President Zelensky's presentation of his "victory plan" in the US, Russia shows no signs of interest in ending the conflict. The Institute for the Study of War (ISW) reports that the Kremlin continues to show disinterest in a settlement that doesn't involve Ukraine's complete surrender and the dissolution of its state. Russian high-ranking officials have expressed opposition to participating in the next peace summit, with Kremlin spokesman Peskov reiterating Russia's unwillingness to negotiate unless Ukraine capitulates, even mentioning NATO and the West as a common enemy. According to the ISW, Russia isn't interested in genuine peace talks with Ukraine, instead using the idea of "peace plans" and "negotiations" to pressure the West into forcing Ukraine to make concessions on its sovereignty and territorial integrity.

06:27 Zelensky: Decisive Azione degli USA Potrebbe Accelerare Fine dell'Agggressione RussaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che azioni decise da parte del governo degli Stati Uniti potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa contro l'Ucraina nell'anno successivo. Dopo aver incontrato una delegazione bipartisan del Congresso USA, Zelensky ha pubblicato sul suo canale Telegram che c'è una vera possibilità di rafforzare la cooperazione tra Ucraina e USA entro fine anno. Zelensky si trova attualmente negli USA per partecipare alle sessioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e presentare il suo "piano di vittoria" al governo degli Stati Uniti.

05:44 Due Adolescenti Appiccano Incendio a Elicottero Mi-8 a OmskDue adolescenti hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 alla base aerea russa di Omsk lo scorso sabato utilizzando una bottiglia molotov. I 16enni sono stati successivamente arrestati e, secondo quanto riferito, hanno confessato il gesto dopo aver ricevuto $20,000 via Telegram. L'elicottero ha subito danni significativi. Questo incidente segue un episodio simile del 11 settembre, quando due giovani hanno appiccato il fuoco a un elicottero Mi-8 all'aeroporto di Nojabrsk, regione di Tyumen. Sono state segnalate attività di sabotaggio, inclusi deragliamenti di treni, in diverse regioni russe. In gennaio, l'intelligence militare ucraina (HUR) ha affermato che alcune ferrovie russe erano state attaccate dai "nemici del regime di Putin".

04:44 Forniture di Missili a Lungo Raggio per Kyiv Discusse dal G7I ministri degli Esteri dei paesi del G7 si riuniranno il prossimo lunedì per discutere la possibilità di fornire all'Ucraina missili a lungo raggio in grado di raggiungere il territorio russo, come annunciato dal capo della politica estera dell'UE Josep Borrell all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha anche sottolineato la ricezione da parte della Russia di nuove armi, inclusi razzi iraniani, nonostante le smentite dell'Iran.

03:50 "La Pace Potrebbe Essere Più Vicina di Quanto Pensiamo," Dice ZelenskyIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso ottimismo durante un'intervista con il broadcaster statunitense ABC News, suggerendo che la fine della guerra con la Russia potrebbe essere più vicina del previsto. Ha invitato gli Stati Uniti e i loro alleati a continuare il loro sostegno all'Ucraina.

02:50 Vittime Dopo Attacchi Russi a SaporizhzhiaLe forze russe hanno condotto un altro attacco sulla città ucraina sudorientale di Saporizhzhia martedì sera, causando un morto e cinque feriti, tra cui una ragazza di 13 anni. Gli attacchi sulla città negli ultimi due giorni hanno lasciato almeno 23 feriti, con due case distrutte e senza segnalazioni di feriti tra i vigili del fuoco durante l'estinzione dell'incendio. Le forze russe hanno anche preso di mira l'infrastruttura della città, causando un incendio che è stato rapidamente spento senza feriti.

01:29 L'Esercito Ucraino Sotto pressione a PokrovskIl'esercito ucraino ha segnalato tensioni continue nella parte orientale del paese, con Pokrovsk e Kurakhove sotto forte pressione. Su 125 attacchi russi lungo il fronte, 50 sono stati diretti verso questo settore, con l'offensiva principale russa concentrata su Pokrovsk. Gli ucraini sono riusciti a rallentare l'avanzata russa su Pokrovsk, ma la situazione rimane pericolosa per i difensori vicino a Kurakhove. Le truppe russe si stanno anche dirigendo verso la città mineraria di Hirnyk, minacciando di accerchiare diverse unità lì, e verso la città di Vuhledar, che i russi hanno già tentato di catturare con assalti frontali.

00:28 Americano Condannato in Russia per Tentativo di RapimentoUn cittadino degli Stati Uniti è stato condannato a sei anni di carcere in Russia per aver tentato di lasciare il paese con suo figlio russo senza il consenso della madre. Un tribunale della regione di Kaliningrad ha dichiarato l'uomo colpevole di tentato "rapimento" e ha ordinato il suo internamento in un campo di lavoro. Secondo la sentenza, l'uomo americano ha tentato di lasciare la Russia con il suo figlio di quattro anni, diretto in Polonia, nel luglio 2023. "Senza il consenso della madre, ha tentato di rimuovere il bambino dal paese," ha dichiarato il tribunale tramite l'app di messaggistica Telegram. Ha apparentemente tentato di attraversare il confine con la Polonia attraverso un'area boschiva prima di essere intercettato dalle guardie di frontiera. Le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia rimangono tese a causa del conflitto ucraino.

23:14 Vittime in Russia Dopo Attacco a Villaggio Vicino al ConfineTre persone sono morte in un attacco a un villaggio russo vicino al confine ucraino, come riferito dalle autorità locali. Il villaggio di Archangelskoe, situato a cinque chilometri dal confine, è stato "bombardato dall'esercito ucraino" lunedì, come dichiarato dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, tramite l'app di messaggistica Telegram. Due adulti e un teenager sono stati uccisi e altre due persone, inclusi un bambino, sono rimaste ferite.

22:13 Zelensky Ringrazia Scholz per l'Assistenza Tedesca Dopo Incontro a New YorkDopo un incontro con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz a New York, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza del sostegno della Germania. "Siamo estremamente grati alla Germania per il suo aiuto," ha scritto Zelensky su Twitter. "Insieme, abbiamo salvato molte vite e possiamo sicuramente fare di più per rafforzare la sicurezza in tutta l'Europa". Tuttavia, Scholz ha ribadito la posizione del governo tedesco di negare all'Ucraina l'accesso alle armi avanzate.

Russia ha un solo portaerei operativo, noto come "Admiral Kuznetsov", che ha attirato molta attenzione a causa dei suoi limitati dispiegamenti dal suo lancio negli anni '80, nonostante una storia di incidenti. Ora, Forbes rivela che un numero crescente di marinai della ciurma di 15.000 del Kuznetsov viene deployato in Ucraina, non sul loro portaerei, ma come parte del loro proprio battaglione. Secondo Forbes, questa è una delle tecniche utilizzate per raggiungere le richieste mensili di reclutamento della Russia, stimate in 30.000 nuovi combattenti ogni mese. Nonostante ciò, il Kuznetsov lotta con il deterioramento e diventa sempre più probabile che diventi una presenza permanente lungo la costa di Murmansk, dove è stato apparentemente ormeggiato per qualche tempo.

