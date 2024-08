- La sinistra in Sassonia riceve aiuti elettorali dal Partito per la protezione degli animali

La Sinistra Sassone riceve il sostegno del Partito per la Protezione degli Animali, dell'Ambiente e degli Esseri Umani (Partito per la Protezione degli Animali) per le elezioni statali del 1º settembre. Anche se non formalmente approvato per le elezioni sassoni, il Partito per la Protezione degli Animali ha ora emesso una raccomandazione di voto a favore della Sinistra e della sua candidata principale, Susanne Schaper.

In precedenza, il Partito per la Protezione degli Animali aveva analizzato i programmi di altri partiti. "Solo i Verdi e la Sinistra hanno proposte dettagliate su come ridurre la sofferenza e lo sfruttamento degli animali", hanno dichiarato in una nota stampa. Tuttavia, le posizioni di entrambi i partiti sui diritti degli animali sono ancora in fase iniziale.

Partito per la Protezione degli Animali: la Sinistra ha bisogno di ogni voto

"La Sinistra è urgentemente necessaria nel Parlamento regionale sassone e dipende da ogni voto", ha sottolineato Marcel Krohn, co-portavoce del Partito per la Protezione degli Animali. "Coloro che considerano la giustizia sociale, la diversità sociale e il sostegno costante ai diritti umani come pilastri essenziali delle decisioni politiche, ma vogliono anche progressi concreti nella protezione dell'ambiente e degli animali, potrebbero quindi votare utilmente per Susanne Schaper in queste elezioni statali sassoni", si legge nella nota stampa.

Schaper ha ringraziato per il sostegno. "Il sostegno del Partito per la Protezione degli Animali conferma che possiamo continuare a lottare insieme per i diritti degli animali e la protezione degli animali nel prossimo Parlamento regionale sassone", ha dichiarato.

Il Partito per la Protezione degli Animali ha ricevuto il 1,4% dei voti in Sassonia per le elezioni europee del 2024. Appartiene alla stessa fazione, "La Sinistra", della Sinistra nel Parlamento europeo. La Sinistra è attualmente sotto la soglia del cinque percento per le elezioni statali. Rientrerebbe solo nel parlamento con la sua lista se vincesse due mandati diretti. Alle elezioni statali del 2019, la Sinistra ha ottenuto il 10,4%, mentre il Partito per la Protezione degli Animali ha ottenuto il 1,5%.

Il Partito per la Protezione degli Animali ha elogiato Susanne Schaper per il suo impegno per i diritti degli animali, sostenendo che la sua elezione a Dresda contribuirebbe significativamente a far avanzare la protezione degli animali in Sassonia. Riconoscendo il bisogno di sostegno della Sinistra per assicurarsi un seggio nel Parlamento regionale sassone, il Partito per la Protezione degli Animali ha invitato i suoi sostenitori a votare per Schaper a Dresda.

Leggi anche: