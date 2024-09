La sinistra della Turingia sostiene un governo di minoranza con una combinazione predominantemente di colori rossi.

Le trattative successive alle elezioni statali della Turingia si stanno rivelando piuttosto complesse. Con la CDU che esclude una coalizione con La Sinistra, propone un governo di minoranza con Wagenknecht e l'SPD. Rhode della Sinistra ha suggerito un governo 'rosso-rosso-verde' di minoranza - una coalizione di BSW, La Sinistra e l'SPD. In una conferenza stampa ad Erfurt, ha sottolineato: "La CDU non può permettersi di rimanere inattiva per tre mesi. Dobbiamo agire rapidamente e responsabilmente". Ha aggiunto inoltre: "L'alleanza 'rosso-rosso-verde' detiene il 36% in Turingia. Se la CDU vuole essere tollerata invece che formare una coalizione, potrebbe anche scegliere di tollerare 'rosso-rosso-verde' alla fine".

Il risultato delle elezioni statali della Turingia della domenica ha lasciato tutti perplessi. Con l'AfD diventata il partito dominante e la CDU al secondo posto, una coalizione proposta di CDU, BSW e SPD sarebbe riuscita a ottenere solo la metà dei seggi nel parlamento. Questa coalizione sarebbe a un solo voto dalla maggioranza. Di conseguenza, sarebbe probabile che debbano includere La Sinistra, sia come partner tollerato che come parte della coalizione, ma una coalizione della CDU con l'AfD o La Sinistra è proibita a causa di un decreto di incompatibilità.

La coalizione proposta di CDU-BSW-SPD non raggiunge la maggioranza, richiedendo la collaborazione con La Sinistra o come partner tollerato. Nonostante la CDU escluda una coalizione con La Sinistra, Rhode suggerisce un governo 'rosso-rosso-verde' di minoranza, evidenziando che la CDU potrebbe ancora essere tollerata in questa situazione.

Leggi anche: