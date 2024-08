- La sinistra chiama la solitudine la lotta

Il partito di sinistra sassone ha presentato un piano per combattere la solitudine. "Le società con una buona coesione sociale sono più amichevoli, più pacifiche, più produttive e più aperte alle innovazioni. È un compito politico cruciale offrire opportunità per evitare la solitudine a chi non lo vuole", ha spiegato il partito la sua iniziativa. Ciò sarebbe particolarmente vantaggioso per le persone anziane, ma la solitudine è un problema anche tra i gruppi di età più giovani.

"Fino a poco tempo fa, la solitudine non era un problema così grave come lo è oggi. Ma gli ultimi decenni l'hanno aggravata, soprattutto per le persone anziane", ha dichiarato il leader del partito Susanne Schaper all'agenzia di stampa tedesca. "Coloro che hanno o avevano problemi a garantire il proprio sostentamento sono meno propensi a formare una famiglia. Senza figli, non ci sono nipoti in tarda età". Molte famiglie con figli sono state separate quando i loro figli si sono trasferiti in città o all'estero per lavoro.

Sinistra: la socialità spesso dipende dai soldi

"Mentre un tempo era comune incontrarsi spesso nei pub o in altri luoghi sociali, ora spesso dipende dai soldi e le distanze sono più lunghe", ha sottolineato Schaper. Purtroppo, oggi la socialità spesso costa soldi. I contatti sociali richiedono uno sforzo maggiore, con cui molte persone, soprattutto in tarda età, lottano. I media digitali non sostituiscono gli incontri personali. "A proposito, la solitudine è uno dei motivi per cui il tasso di suicidi in Sassonia è molto alto rispetto al resto della Germania".

Secondo le statistiche, una persona su cinque vive da sola in tutto il paese, coinvolgendo 940.000 persone in Sassonia. Nel 1996, l'Ufficio statistico di stato di Kamenz ha riferito questo numero come 650.000. Gli esperti si aspettano che il numero di famiglie monoparentali continui a crescere. Il partito di sinistra si è riferito a un sondaggio dell'Associazione tedesca per l'aiuto contro la depressione dello scorso anno, secondo cui circa la metà della popolazione si sente un po' sola e un altro quarto si sente molto sola.

La coesione sociale richiede luoghi di incontro

La conclusione del partito di sinistra: "Non vogliamo accettare questo. Il nostro paese merita un governo regionale che vuole risolvere il problema e rafforzare la coesione, in stretta collaborazione con la società civile". Come prima misura, propongono di creare più luoghi di incontro. La coesione sociale richiede infrastrutture e luoghi in cui le persone possono riunirsi - come club per giovani, parchi, case culturali, centri di quartiere, biblioteche, musei, aree giochi, panchine o impianti sportivi.

È irrealistico aspettarsi che i comuni e gli stati mantengano tutto ciò, è stato detto. Tuttavia, dovrebbero sostenere l'impegno volontario. I comuni hanno bisogno di un finanziamento solido. Il sostegno alle associazioni apre vie per molte persone per sfuggire alla solitudine. Poiché le persone con basso reddito sono particolarmente colpite, tutti i luoghi di incontro pubblici dovrebbero essere gratuiti o scontati per loro.

Il partito di sinistra raccomanda "panchine per chiacchierare" nei comuni

Il partito di sinistra raccomanda anche il programma statale della Turingia "Agathe - invecchiare in comunità" come modello. Include la formazione di specialisti come persone di contatto per coloro che vivono soli. La Sassonia dovrebbe anche incoraggiare i comuni a istituire "panchine per chiacchierare". "Chi le usa segnala il desiderio di scambiare idee e parlare con persone sconosciute - indipendentemente dall'età. Le amicizie possono svilupparsi da questo".

