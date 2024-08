- La Singer l'ha indossata nel 2002 quando Blake Lively ha indossato un vestito di Britney alla prima del film.

Blake Lively è nata nel 1987, il che la rende una millennial che è cresciuta con la musica di Britney Spears. Brani come "Baby one more time" e "Slave 4 u" erano probabilmente altrettanto parte della sua infanzia quanto lo erano per molti altri millennial. Oggi, Lively è una star a tutti gli effetti e ha reso omaggio alla "regina del pop", come Spears viene spesso chiamata, nelle sue scelte di moda.

Blake Lively rende omaggio a Britney Spears con la sua scelta di abbigliamento

Alla première del suo nuovo film "It Ends With Us", Lively ha sfoggiato un abito Versace che dovrebbe essere familiare ai fan attenti. Ha scelto un abito colorato e luccicante della casa di moda italiana che Spears ha indossato in una sfilata di moda a Milano nel 2002. "È il vestito di Britney", ha detto a People magazine. "Dovrebbe essere al Smithsonian o al Met, ma lo sto indossando io".

Sulla sua pagina Instagram, Lively ha reso omaggio al suo idolo musicale con parole calorose. "La regina suprema che ci ha fatto brillare e scrivere e condividere le nostre storie", ha detto di Spears, pubblicando una foto di Spears con l'abito Versace. "Grazie per il tuo esempio e il tuo contributo alle donne che raccontano le loro storie", ha detto. Parlando con "Extra TV" sul red carpet, ha rivelato che Spears significa molto per lei.

"Era qualcuno che rappresentava l'amore e la bellezza e la giovinezza e il duro lavoro e la determinazione e la forza", ha detto Lively. "Ha raccontato la sua storia a modo suo e come lo sta facendo ora con la sua biografia... Britney ha sempre significato tanto per me. Sono una fan di Britney da tutta la vita", ha detto l'attrice.

Quando ha scoperto che poteva indossare il vestito di Spears del 2002, è stata entusiasta.

