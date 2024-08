La Silicon Valley sta diventando un bastione della destra?

Da quando Donald Trump ha scelto J.D. Vance, un ex-investitore di startup e attuale appassionato di criptovalute, come suo "compagno di corsa", Silicon Valley ha gioito. L'industria tech sta forse virando a destra? E qual è il ruolo di Peter Thiel? La storica Margaret O'Mara fornisce il contesto.

Capitale: Donald Trump ha recentemente scelto J.D. Vance come candidato alla vicepresidenza. Quanto è stato significativo questo passo per Silicon Valley?

Margaret O'Mara: Per la parte di Silicon Valley legata a Vance e che lo sostiene, questa è stata una grande notizia. La carriera di Vance, sia professionale che politica, è dovuta in gran parte al sostegno di Peter Thiel...

... l'investitore libertario e co-fondatore di PayPal.

Esatto. Il ruolo di vice presidente ha un livello di influenza variabile. Ad esempio, Al Gore aveva molto a che fare con Bill Clinton e manteneva stretti contatti con Silicon Valley. Ma non è sempre così.

In tempi recenti, sembrava che Silicon Valley stesse virando politicamente a destra. È vero?

Thiel e i suoi alleati come Elon Musk non vivono nemmeno più nella Valley. Nel frattempo, sono ancora prevalentemente i democratici a essere eletti e a ricevere donazioni lì.

Thiel, Musk e compagni erano un tempo visti come rappresentanti di una mentalità libertaria. Hanno virato a destra?

No. Thiel e i suoi alleati come il primo manager di PayPal David Sacks hanno costantemente perseguito la loro linea politica. Hanno ora più visibilità, più denaro e c'è una volontà di parlarne apertamente. Sono sempre stati contro il liberalismo burocratico rappresentato dal Partito Democratico e contro ciò che un tempo era chiamata correzione politica e ora woke.

Nel frattempo, investitori influenti come Marc Andreessen e Ben Horowitz hanno effettivamente fatto un dietrofront - un tempo sostenevano i democratici.

È vero. Rappresentano una tendenza più ampia. Negli ultimi anni, il rapporto tra Washington e l'industria tech è cambiato. Durante il tempo di Obama c'era un sostegno incondizionato per Silicon Valley, indipendentemente da ciò che facevano le compagnie lì. Ora, sia i democratici che i repubblicani criticano di più i giganti tech e ci sono sforzi più forti di regolamentazione e antitrust. Questo non viene accolto bene nella Valley. Per Andreessen e Horowitz, che fanno soldi dagli investimenti nelle startup, questo clima è pericoloso - va contro i loro interessi commerciali e la loro visione techno-libertaria.

Andreessen e Horowitz affermano di non fare il tifo per Big Tech, ma per "Little Tech" - giovani startup.

Beh, Marc Andreessen è ancora nel consiglio di amministrazione di Meta.

Un argomento che molti rappresentanti tech portano avanti è la regolamentazione delle criptovalute. Perché è così importante?

Per me, questo fa parte di un nuovo populismo tech. Si suggerisce che con Bitcoin e altri, il piccolo può bypassare le grandi banche. Interessantemente, sono principalmente giovani uomini coinvolti in questo. Questo è anche collegato alla lotta contro ciò che Musk chiama il "Virus mentale Woke". Qui, viene toccato un sentimento tra gli uomini bianchi frustrati da una presunta fissazione unhealthy sulla diversità e l'inclusione.

Peter Thiel sembra essere il maestro dietro la rivoluzione tech conservatrice. Cosa sappiamo della sua visione del mondo?

Thiel, come già menzionato, non è mai stato un puro libertario alla Barry Goldwater o Ron Paul. Guardando indietro al suo discorso alla convention repubblicana del 2016, si trova una visione sorprendentemente nostalgica dell'era di Sputnik e della corsa spaziale - nonostante gli interventi significativi del governo sul mercato in quel momento. Thiel crede che dobbiamo concentrarci su tali grandi progetti, sui "progetti lunari", invece di distrarci con domande di diversità o inclusione.

Ma ci sono anche idee più radicali tra i thielisti, non è vero?

C'è una frustrazione con i processi democratici e l'amministrazione burocratica. Vengono fatte proposte come una moderna monarchia. Questi sono nazionalisti anti-democratici e lo dicono apertamente.

Cosa stanno pianificando?

I thielisti hanno in mente un completo assalto alla burocrazia, per demolirla o riutilizzarla per scopi completamente diversi. E sembra ci sia anche una maggiore determinazione e concentrazione per questo progetto rispetto al 2016. Gli istinti più estremi di Trump riguardo ai colpi di potere e alle modifiche a lungo termine del sistema vengono incoraggiati.

Tornando a Vance - si schiererà con tutto questo come qualche specie di entusiasta esecutore per i thielisti?

Questo remains to be seen. Quando gli imprenditori influenti e ricchi sostengono e installano qualcuno, non sempre ottengono esattamente ciò che vogliono. Ci saranno lealtà contrastanti. E J.D. Vance è una figura interessante: ha già avuto un lungo viaggio ideologico. Non posso immaginare che finisca qui.

Margaret O'Mara ha parlato con Niklas Wirminghaus

Questo intervista è apparsa per la prima volta su capital.de

