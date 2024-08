- La signora Panda Ying Ying sta dando alla luce una nuova generazione allo zoo di Hong Kong.

Lo zoo di Hong Kong è entusiasta per i cuccioli di panda. La madre Ying Ying ha dato alla luce due cuccioli a Ocean Park, come annunciato dal governo della Regione Amministrativa Speciale cinese. Ying Ying e il panda Le Le si sono accoppiati naturalmente a marzo e, dopo una gravidanza di cinque mesi, i cuccioli di panda, un maschio e una femmina, sono nati.

Il periodo immediatamente successivo al parto è cruciale per la salute dei cuccioli, ha spiegato il governo. Gli esperti dello zoo e del Centro di Ricerca sul Panda in Cina hanno monitorato Ying Ying e i suoi cuccioli giorno e notte. Secondo lo zoo, il cucciolo maschio pesa 112 grammi e la femmina, che sembra slightly più debole, pesa 122 grammi.

Le nascite di panda sono spesso un evento sensazionale per gli zoo, poiché la loro riproduzione diventa sempre più difficile con l'età. Lo zoo ha riferito che la 19enne Ying Ying è ora la madre di panda più anziana nota al mondo. "Come prima madre, Ying Ying era naturalmente molto nervosa durante tutto il processo", ha dichiarato Ocean Park.

La gravidanza è stata recentemente confermata

La gravidanza è passata inosservata per un po' di tempo. Non è stato fino a tarda luglio che Ying Ying ha mostrato segni di gravidanza o pseudogravidanza, come un aumento dell'appetito, più riposo e livelli ormonali fluttuanti. Non è stato fino all'11 agosto che gli esperti hanno confermato la gravidanza attraverso l'ecografia.

I panda giganti abitano principalmente nella provincia cinese del Sichuan nella natura selvaggia. La Cina spesso presta questi popolari animali da zoo ai paesi amici, una pratica nota come "diplomazia del panda". Recentemente, anche lo Zoo di Berlino si è rallegrato per i cuccioli di panda, poiché gli esperti hanno confermato la gravidanza della madre di panda Meng Meng.

