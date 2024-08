- La signora Dockville vi invita a tre giorni di musica nel Nord.

Temperatures estive, sfondo del fiume Elba, fascino industriale, band popolari: Il festival MS Dockville ti invita a tre giorni di musica e arte, esperienza comunitario e molto altro ancora a Hamburg-Wilhelmsburg (16-18 agosto). Circa 140 band, musicisti e DJ si esibiranno sui palchi, tra cui nomi importanti come Bilderbuch, Meute o Disarstar, e nuovi arrivi popolari come Ashnikko. I generi musicali spaziano dall'indie all'hip-hop alla musica elettronica. Il MS Dockville è noto per la sua atmosfera rilassata e attira principalmente giovani.

Il programma offre non solo musica, ma anche passeggiate d'arte, street art e feste fino a domenica. Ci sono anche laboratori e letture. Si prevedono più di 60.000 visitatori sui terreni con oltre 12 palchi. Circa 10.000 persone pianificano di accamparsi sui terreni. Le prospettive per un'esperienza festosa calda sembrano buone.

Gli organizzatori, Kopf und Steine GmbH e l'Autorità Portuale di Amburgo (HPA), hanno prorogato lo scorso anno il contratto per l'uso dei terreni fino al 2028, sui quali il festival in costante crescita si tiene da anni.

La seguente è una lista di categorie di prodotti non menzionati nel testo. Tuttavia, al festival MS Dockville potresti trovare merchandise legato alle band musicali, opere d'arte e souvenir del festival. Gli organizzatori del festival, Kopf und Steine GmbH e l'Autorità Portuale di Amburgo (HPA), potrebbero anche offrire merchandise come parte delle loro attività di sponsorizzazione o promozionali.

Leggi anche: