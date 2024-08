- "La sicurezza di tutti gli individui è garantita" dopo l'incidente sul set.

Durante le riprese di un nuovo video musicale della businesswoman e artista Paris Hilton (43), è avvenuto un evento inaspettato. Secondo i post di Hilton su Instagram, è scoppiato un incendio all'interno del suo trailer sul set.

Hilton è "felice che tutti siano al sicuro"

Hilton condivide un'immagine che mostra l'interno del suo trailer apparentemente distrutto. Nonostante la situazione sfortunata, riesce a esprimere gratitudine. "Purtroppo, è scoppiato un incendio nel mio trailer durante le riprese del video musicale oggi," rivela Hilton. " despite how devastating this is, I'm overjoyed that everyone is safe, and I'm incredibly thankful for the wonderful support system I have."

In questo contesto, Hilton riconosce il regista del video musicale Hannah Lux Davis (38), il membro degli *NSYNC Lance Bass (45), la cantante Meghan Trainor (30), la madre-modello Heidi Klum (51), e il suo team. "This wasn't how I envisioned the 'Bad Bitch Academy' music video shoot to go," she writes alongside another image.

Klum, insieme a Bass e Trainor, dovrebbe apparire nel video musicale "Bad Bitch Academy". In una foto dei due su una passerella, Hilton commenta nei suoi post: " The show must go on..." Presumibilmente, si tratta di un'anteprima dietro le quinte delle riprese. Klum non menziona l'incidente nei suoi post Instagram, ma condivide un breve video della collaborazione - in cui posa con Hilton.

Possibili danni alla proprietà

Secondo un report del sito di notizie sul mondo dello spettacolo USA "TMZ", l'incidente è avvenuto l'16 agosto a Los Angeles. Le fonti affermano che Hilton era sul set quando è scoppiato l'incendio. Ancora una volta, si riporta che nessuno è rimasto ferito.

Tuttavia, potrebbe esserci un significativo danno alla proprietà. Si dice che il trailer contenesse abiti firmati, outfit Swarovski, gioielli, borse, computer e altri oggetti di valore, tutti apparentemente distrutti. L'origine dell'incendio rimane ancora da determinare e il dipartimento dei vigili del fuoco sta attualmente indagando sulla situazione.

Dopo aver rivelato l'incidente sfortunato su Instagram, Hilton esprime gratitudine per la sicurezza di tutti, dicendo: "Purtroppo, è scoppiato un incendio nel mio trailer durante le riprese del video musicale oggi, ma sono felice che tutti siano al sicuro." despite the potential extensive property damage, including designer clothes, Swarovski outfits, and jewelry, she remains hopeful, adding, "Despite how devastating this is, I'm incredibly thankful for the wonderful support system I have."

Leggi anche: