- La sicurezza dello Stato è stata indagata per una campagna diffamatoria contro Israele

Sconosciuti hanno lasciato graffiti anti-israeliani a Berlino-Spandau non una volta, ma due. In entrambi i casi, la Polizia di Stato ha preso in carico le indagini, come riferito dalla Polizia di Berlino. All'inizio, la polizia è stata chiamata al Memoriale di Lindenufer sulla Promenade di Sternberg, che commemora la Sinagoga di Spandau distrutta dai Nazisti nel 1938 e gli Ebrei di Spandau uccisi durante il regime nazista.

Lì, hanno trovato un'iscrizione anti-israeliana e un triangolo rosso puntato verso il basso, un simbolo associato all'organizzazione terroristica Hamas. Poco dopo, un dipendente del servizio di sicurezza ha scoperto graffiti rossi sulla facciata del Municipio di Spandau in Am Wall street, inclusa la richiesta "Libera Gaza" e due triangoli di Hamas.

Il dipendente del servizio di sicurezza ha segnalato i danni. Non ci sono ancora indizi concreti sui colpevoli. Non è neanche certo se gli stessi colpevoli siano responsabili di entrambi gli incidenti, che fanno parte delle indagini in corso.

La Polizia di Stato sta anche indagando sui graffiti anti-israeliani trovati sulla facciata del Municipio di Spandau in Am Wall street, che presenta i simboli di Hamas e la frase "Libera Gaza". Secondo i resoconti, l'LKA (Ufficio Federale di Polizia Criminale Tedesco) è stata coinvolta nella coordinazione di queste indagini a causa del possibile coinvolgimento di gruppi estremisti internazionali.

