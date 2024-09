- La sicurezza delle scuole primarie rurali è approvata dai politici della CDU

Secondo il gruppo parlamentare di stato della CDU, non ci saranno modifiche ai minimi numeri di studenti nelle regioni rurali della Sassonia-Anhalt. Questi numeri rimarranno al loro attuale livello, come dichiarato dal portavoce dell'istruzione Carsten Borchert. C'è un accordo esistente con il Ministero dell'Istruzione per revisionare la legge attuale prima del processo parlamentare. Nei distretti rurali, il numero minimo di studenti rimarrà fissato a 15. Sono in corso trattative per un aumento del numero di studenti nei centri urbani, come riportato in una nota stampa.

Il Ministero dell'Istruzione ha proposto un aumento dei minimi numeri di studenti per le prime classi delle scuole elementari e delle classi delle scuole secondarie. Per le scuole elementari e secondarie situate fuori dalle medie e grandi città, il numero minimo di studenti dovrebbe essere di 20, secondo la bozza.

Il partito Sinistra ha lanciato un'iniziativa dei cittadini. "Le scuole elementari rurali sono sicure", ha dichiarato Borchert. L'obiettivo è di mantenere il principio di "gambe corte, vie corte" in modo uniforme ovunque. Un portavoce del Ministero dell'Istruzione si è astenuto dal commentare le dichiarazioni del gruppo parlamentare della CDU e ha invece fatto riferimento alla prossima riunione del gabinetto.

Il partito Sinistra ha deciso di avviare un movimento dei cittadini. "Intendiamo contrastare con tutte le nostre forze una nuova ondata di chiusure delle piccole scuole elementari rurali", dichiarano su un sito creato appositamente. Il loro obiettivo è di modificare la legge scolastica attraverso l'iniziativa dei cittadini. Intendono raccogliere 30.000 firme valide, dopo le quali l'argomento potrebbe essere dibattuto nel parlamento statale.

L'iniziativa del partito della Sinistra per modificare la legge scolastica si concentra sulle aree rurali, poiché cercano di prevenire la chiusura delle piccole scuole elementari in questi comuni. Nonostante la posizione della CDU di mantenere i minimi numeri di studenti nelle aree rurali della Sassonia-Anhalt, il Ministero dell'Istruzione ha proposto un aumento di questi numeri per le scuole elementari e secondarie fuori dalle medie e grandi città, fissando il minimo a 20 studenti per scuola.

