- La sicurezza delle campagne elettorali è sotto controllo da parte di varie entità politiche.

La tensione sale durante il periodo elettorale mentre le minacce ai candidati e agli assistenti aumentano in Sassonia. Con una settimana alle elezioni statali della Sassonia, le elezioni sono entrate in una fase critica, portando potenziali pericoli per i volontari della campagna. L'agenzia di stampa tedesca (dpa) ha chiesto ai partiti SPD, CDU, Verdi, Sinistra, AfD, BSW e FDP informazioni sulla situazione e tutti hanno confermato di aver rafforzato le misure di sicurezza per queste elezioni.

Negli ultimi mesi, gli assistenti della campagna di vari partiti in Sassonia sono stati oggetto di aggressioni. Ad esempio, un gruppo di Sinistra è stato minacciato con un machete all'inizio di agosto. Anche le elezioni precedenti hanno visto casi di aggressioni contro i team della campagna durante le elezioni europee e locali.

Secondo il ministero dell'Interno della Sassonia, sono stati commessi quasi 900 reati a sfondo politico legati alle elezioni locali, europee e statali di quest'anno. L'aggressione all'MEP del SPD Matthias Eckardt a Dresda all'inizio di maggio ha suscitato preoccupazione. È stato attaccato da diverse persone, finendo in ospedale con ferite gravi.

La polizia aumenta la presenza alle riunioni

In risposta a questi incidenti, i partiti hanno intensificato le precauzioni di sicurezza per proteggere meglio i campaigner e gli assistenti. Queste persone lavorano generalmente in gruppi di notte e registrano i loro eventi in anticipo con la polizia. All'inizio di maggio, la polizia della Sassonia ha ribadito il suo impegno a lavorare a stretto contatto con i partiti per garantire la sicurezza dei campaigner e degli assistenti nello stato.

Prima dell'inizio della campagna, gli assistenti della campagna sono stati anche educati sulle questioni di sicurezza, come hanno fatto i Verdi. "I nostri principali aiutanti volontari vengono spesso informati sulle situazioni potenziali e le risposte appropriate", ha dichiarato il vice presidente del FDP Thomas Kunz. L'AfD ha rifiutato di commentare le sue specifiche misure di sicurezza a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

La violenza raggiunge nuovi livelli

Il SPD ha riconosciuto che l'atmosfera della campagna è diventata un po' ostile. "Gli attacchi verbali, il vandalismo dei manifesti e la violenza sono diventati più frequenti", ha spiegato un rappresentante. La CDU ha espresso preoccupazione per la tendenza in aumento. "Come Unione della Sassonia, siamo preoccupati per gli attacchi ripetuti ai campaigner", ha detto un portavoce.

Although violence against campaign assistants is a recurring issue, it "reached unprecedented heights during the latest European and local election campaigns", noted William Rambow of the Left. Although fewer reports of assaults have emerged in the state election campaign so far, "campaigners have already been threatened with a knife", he added.

Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) reported that they have yet to witness significant violence. "There have only been incidents of damaged posters and large-scale displays", stated BSW spokesman Eric Recke.

Prompted by the escalating threats, the Greens have increased their use of green-colored bodyguards during campaign events in Saxony. To ensure the safety of their volunteers, they've encouraged their team to communicate openly with local green-uniformed police officers.

As the Green Party implements these protective measures, other parties in Saxony are following suit. Recognizing the importance of safeguarding their campaign workers, they're now coordinating closely with green-vested police officers throughout the election period.

