- La Shepherd's Run sta modificando le sue operazioni in risposta alla febbre catarrale degli ovini.

A causa della diffusione del virus della lingua blu, gli organizzatori hanno annullato la dimostrazione di raduno delle pecore alla festa annuale dei pastori a Markgröningen. Ciò include anche il gregge dei pastori della città, che è stato colpito dalla malattia, come annunciato dalla città. L'associazione di allevamento ovino dello stato, in qualità di organizzatori, ha preso questa decisione in collaborazione con il servizio veterinario e le operazioni di salute ovina del Baden-Württemberg. Il resto del programma della festa dei pastori di Markgröningen procederà come previsto.

Il virus della lingua blu colpisce principalmente pecore e bovini. La diffusione avviene attraverso certi insetti pungenti, noti come zanzare o moscerini, e non attraverso la trasmissione diretta tra le pecore. Non c'è possibilità di trasmissione da uomo ad animale o viceversa. Un vaccino recentemente approvato offre una significativa protezione contro i casi gravi del virus della lingua blu.

"Stiamo assistendo a un aumento esponenziale di animali colpiti nel Baden-Württemberg", ha dichiarato Anette Wohlfarth, direttore generale dell'associazione di allevamento ovino dello stato. Il settore è gravemente colpito, con molti che raggiungono i loro limiti, e per alcuni è una questione di sopravvivenza.

La festa dei pastori è un tesoro culturale

L'evento di raduno delle pecore a Markgröningen segna tradizionalmente l'inizio dei giorni della festa intorno alla festa dei pastori, riconosciuta come patrimonio culturale UNESCO. Sei pastori, insieme ai loro cani da pastore, guidano un gregge forestiero attraverso un percorso a ostacoli. Il pastore il cui gregge obbedisce meglio e raggiunge per primo la linea d'arrivo vince un premio in denaro.

Le festività di Markgröningen si protrarranno fino a lunedì, con la festa dei pastori che si terrà sabato. I partecipanti correranno a piedi nudi su un campo di stoppie lungo circa 300 metri. Quest'anno, il Presidente del Ministero del Baden-Württemberg Winfried Kretschmann e il Ministro federale dell'Agricoltura Cem Özdemir (entrambi dei Verdi) hanno confermato la loro presenza come spettatori (dalle 13:15).

La prima menzione della festa risale all'anno 1445. Il lunedì si conclude la festa con un mercato vivace, una festa dei pastori e fuochi d'artificio.

