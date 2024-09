La sfortuna dei Red Bull non significa che abbiano toccato il fondo.

Il Gran Premio dell'Azerbaigian si è rivelato una vittoria per McLaren e un passo falso per Red Bull. Campione in carica Max Verstappen ha passato un brutto weekend. E non c'è molta positività in vista per il prossimo weekend di gara. Potrebbe diventare ancora più difficile.

All'inizio, il protagonista era previsto che facesse un passo indietro. McLaren aveva dichiarato prima del viaggio a Baku che Oscar Piastri avrebbe ora assistito il contendente al titolo Lando Norris. Questa mossa ha senso, considerato che Norris ha maggiori possibilità di raggiungere Verstappen - ma Piastri dimostra settimana dopo settimana di non essere soddisfatto di fare il secondo. Negli ultimi sette gran premi, nessuno ha performato così bene come l'australiano, che ha conquistato la sua seconda vittoria con una mossa impressionante contro Charles Leclerc domenica. Se Piastri continua a performare così bene, far rispettare l'ordine di squadra di McLaren sarà piuttosto difficile.

Ma questo è un problema di lusso per la squadra del momento, che ha già ottenuto più del previsto. Solo alcuni mesi fa, McLaren lottava in fondo, ma nella prima parte dell'anno, la squadra di corse è diventata la quarta forza - e a Baku, hanno superato Red Bull in testa alla classifica costruttori. "Siamo la squadra migliore in Formula 1, è bello dirlo", ha detto Lando Norris, che aveva ogni motivo per essere di buon umore nonostante la mancanza di un podio. Chiunque riesca a salire dalla 15ª posizione alla 4ª e superi anche il campione del mondo alla fine, sta guidando un'auto che può lottare per il campionato. Norris deve ancora colmare un divario significativo su Verstappen, con sette gare e tre sprints rimanenti - la grande vittoria è ancora possibile, ma ora servono vittorie regolari. Il prossimo tracciato a Singapore (22 settembre) dovrebbe essere adatto alla squadra, McLaren è sotto pressione.

Red Bull ha anche problemi e poche speranze. I campioni del mondo pensavano di aver voltato pagina dopo l'inizio deludente a Monza a settembre - ma a Baku, hanno segnato meno punti. I principali motivi erano la difficoltà di Red Bull nel capire la sua auto, quindi non è stato trovato un assetto adatto per Verstappen. "La macchina era come un go-kart, una ruota era sempre in aria nelle curve lente", ha detto il olandese dopo il suo quinto posto. E l'outlook per la prossima domenica non gli ha dato speranze: "Non penso che Singapore sarà la nostra migliore gara". No, ha detto l'ormai invincibile olandese, questo weekend a Baku "non è stato divertente".

L'altro motivo dei problemi di Red Bull è Sergio Perez. Per mesi, è stato significativamente inferiore a Verstappen nella competizione in squadra, mentre Verstappen dominava l'intera competizione. Tuttavia, questo divario si è ridotto nelle ultime settimane, e a Baku, Perez ha potuto finalmente dire: "La nostra macchina è complicata, anche Max la sta sentendo ora". Perez ha gestito il circuito cittadino molto meglio, era anche in lizza per il podio - ma alla fine, è diventato di nuovo l'eroe tragico. Il suo incidente con Carlos Sainz nella Ferrari gli è costato punti preziosi, e ha confermato l'impressione: Red Bull non può fare affidamento su due piloti nella lotta per i suoi obiettivi ambiziosi.

Potrebbe ancora peggiorare...

Ralf Schumacher ha proposto una teoria domenica sera: "Penso che Red Bull al massimo finirà terza nel Campionato Costruttori", ha detto l'esperto di Sky. Ora sono indietro di 20 punti da McLaren e hanno solo un vantaggio di 31 punti sulla Ferrari. Ferrari si è silenziosamente avvicinata, ma la tendenza è chiara. Leclerc e Sainz hanno guadagnato più di 30 punti nelle tre gare dopo la pausa estiva, e le prospettive di successo di Ferrari a Singapore sembrano maggiori di quelle di Red Bull.

