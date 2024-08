La sfida Python della Florida e' solo una lotta con i serpenti per alcuni, ma per i veterani militari e' una possibilita' di guarire.

Ogni agosto, la Florida Python Challenge invita i partecipanti comuni da tutto il mondo a catturare e eutanasiare umanamente i rettili che si riproducono rapidamente introdotti negli Stati Uniti attraverso il commercio degli animali domestici perché mettono a rischio gli Everglades nutrendosi di fauna selvatica autoctona come alligatori americani, conigli delle paludi e cervi dalla coda bianca.

I primi pitoni birmani sono stati avvistati nello stato del sole nel 1979, secondo la Fondazione per la Fauna e la Vita Selvatica della Florida, e hanno rappresentato una minaccia per l'ambiente da allora.

Per iscriversi alla sfida, basta pagare una quota di $25 e completare un corso di formazione online che si concentra sull'identificazione dei pitoni e sui metodi di uccisione accettati.

Poi, è aperta la stagione.

La sfida di quest'anno inizia venerdì a mezzanotte e si conclude il 18 agosto alle 17. Al momento, ci sono 729 concorrenti che si sono iscritti, ha riferito a CNN la portavoce della sfida Lisa Thompson.

La competizione ha tre categorie: professionisti, principianti e militari. Il concorrente che cattura il maggior numero di pitoni nella competizione vince $10.000.

I dettagli della competizione del 2024 sono stati annunciati dalle autorità della Florida a maggio, citando l'impegno dello stato per la "restituzione degli Everglades".

Dalla sua introduzione nel 2013 da parte della Commissione per la Conservazione della Fauna e della Vita Selvatica della Florida, Thompson ha detto che i concorrenti hanno rimosso 917 pitoni.

I partecipanti possono essere squalificati per aver ucciso un pitone in modo crudele o per aver rimosso un serpente autoctono, come indicato sul sito ufficiale. Il metodo umano include il "pithing", un metodo per distruggere il cervello del serpente in modo che l'animale non soffra, a differenza di alternative come sparare con un'arma da fuoco.

Molti partecipanti potrebbero godere della compagnia di predatori apex, ma per alcuni potrebbe essere qualcosa di più profondo del semplice brivido.

Stelle, strisce e... serpenti?

Nessuno si prepara alla competizione come il gruppo dietro Swamp Apes, un'organizzazione senza scopo di lucro fondata dal Florida Tom Rahill e sostenuta dalle agenzie statali. L'organizzazione incoraggia "pythoning", ovvero l'atto di rimuovere i pitoni, tra le altre iniziative naturali per far riavvicinare i veterani al mondo che li circonda.

Rahill e un altro membro di Swamp Apes, il sergente maggiore in pensione Thomas Aycock, sono "contrattisti di pitoni" a tempo pieno, anche con la Commissione per la Conservazione della Fauna e della Vita Selvatica della Florida, e attualmente difendono i detentori del titolo nelle rispettive categorie per la sfida: il pitone più lungo nella categoria professionale per Rahill e il secondo posto per il maggior numero di pitoni catturati nella categoria militare per Aycock.

L'organizzazione senza scopo di lucro utilizza la sfida per promuovere la sua missione e reclutare veterani per essere assunti tutto l'anno per rimuovere i pitoni come contrattisti. Lottare con i serpenti che possono raggiungere i 19 piedi è anche un modo per "terapia" per i veterani che vivono il disturbo da stress post-traumatico, ferite cerebrali traumatiche, disabilità o difficoltà nel ritorno alla vita civile.

"(Molti veterani) sentono di non poter contribuire alla società (quando tornano a casa)", ha detto Aycock a CNN. "E purtroppo, è questo che porta molti di loro sulla strada del suicidio, e così per noi poterli portare lì, farli pensare bene, far scorrere gli endorfini, far funzionare di nuovo il cervello, farli sudare un po', farli uscire a combattere la palude e sporcarsi le mani... Li riporta indietro".

Mentre Rahill non è un veterano, è un appassionato di vita selvatica da tutta la vita e ha iniziato a pensare a modi per aiutare coloro che avevano subito più deployments mentre ascoltava le esperienze dei suoi parenti durante i loro tour in Iraq, incontrava altri veterani e affrontava l'assenza dolorosa di sua moglie mentre insegnava in Arkansas.

"Credo che il Signore mi abbia fatto venire in mente che, 'Guarda, non stai pensando al tuo dolore per la mancanza di tua moglie alle 2, 3 o 4 del mattino mentre hai un pitone di 10 piedi avvolto intorno al braccio'", ha detto Rahill.

Ha fondato Swamp Apes nel 2015.

Aycock dice che l'atto di "pythoning" è un "ottimo modo per alleviare lo stress quotidiano" mentre contemporaneamente gli fornisce una missione paramilitare da raggiungere dopo il servizio.

Rahill è d'accordo.

"(I veterani) sono in grado di utilizzare le loro abilità militari per catturare i pitoni e, inoltre, li aiuta a recuperare un senso di sé; un senso di orgoglio", ha detto Rahill, definendo il programma un "vinto-vinto".

Aycock incoraggia i nuovi arrivati a "avvolgere le mani intorno a un pitone e dimenticare le proprie preoccupazioni e i propri problemi", aggiungendo che alcuni di loro sembrano "ritirati" finché non hanno il pitone tanto atteso tra le braccia. Una volta che accade, Aycock dice di vedere molti "sorrisi da orecchio a orecchio".

I membri di Swamp Apes arrivano da tutto il paese e Rahill nota che le veterane donne sono le benvenute.

Un intero stile di vita

Inoltre di lottare con i serpenti, molti appassionati di pitoni hanno il "lavoro secondario" di tannare la pelle di pitone in pelli che possono essere trasformate in cinture, scarpe, portafogli e molto altro. È qualcosa che Rahill ha intenzione di fare di più nella sua fattoria a Lutz, in Florida.

Aycock "non aveva tempo di occuparsi dei (carcasse di pitoni)" quando era in servizio attivo, ma ora può venderli a un prezzo fisso per piede.

"Sono di quella vecchia filosofia - non uccido niente se non ho intenzione di mangiarlo," ha detto Aycock. "Ovviamente, non mangio pitoni (quindi) ho dovuto cambiare un po' la mia filosofia per questa specie invasiva, ma qualsiasi cosa possiamo fare per utilizzare quella pelle e creare cose e sensibilizzare il pubblico su questo problema che c'è qui sotto."

Ha aggiunto: "Sarei più che felice se tutti i pitoni scomparissero domani. E non dovremmo farlo di nuovo e potremmo concentrarci sulle iguane o qualsiasi altra specie invasiva... Ma qualcuno deve farlo, e noi siamo felici di farlo."

Per quanto riguarda la sfida annuale, i due uomini dovranno prepararsi mentalmente e fisicamente. La preparazione involve giorni passati a idratarsi e equipaggiarsi con abbigliamento, attrezzatura, guanti e stivali per serpenti adatti. Il duo dice che il momento migliore per rimuovere i pitoni è durante la notte, quando i pitoni sono più attivi.

Rahill sarà presente per tutta la durata della competizione, ha detto, sottolineando l'importanza di promuovere gli Swamp Apes. Ma ovviamente sarà anche un concorrente e spera ancora di catturare molti serpenti.

"È come il tuo compleanno ogni volta che vedi un serpente... È come il tuo compleanno e Hanukkah e Natale e Capodanno e il 4 luglio," ha detto Rahill a CNN, definendo i pitoni "bellissimi animali una volta superata la paura del serpente".

I contrattisti di pitoni come Rahill e Aycock raccolgono questi animali a sangue freddo tutto l'anno, ma la sfida offre l'opportunità per la loro comunità di "raggrupparsi" e "condividere storie" e "consigli del mestiere", senza trascurare l'ecosistema.

Rahill spera di catturare un particolare serpente con la testa delle dimensioni di un pallone da football che gli è sfuggito quasi otto anni fa mentre correva lontano nell'erba alta con Rahill sulla schiena, facendogli perdere un paio di occhiali Oakley.

"C'è un serpente da qualche parte su un argine o su un'isola degli alberi che indossa i miei Oakley e li voglio indietro," ha detto Rahill. "Quindi, quello è l'obiettivo."

La Florida Python Challenge attira persone da tutto il paese per partecipare, come detto nella prima frase. Dopo aver partecipato e rimosso con successo i pitoni, alcuni partecipanti, come quelli degli Swamp Apes, continuano il loro lavoro come contrattisti per la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, lavorando tutto l'anno per rimuovere questi serpenti invasivi dall'ecosistema degli Stati Uniti.

