La sfida di diventare (e restare) sobri nei reality

Sono stati lanciati tavoli, torce negli Hamptons e molti pugni da parte di membri del cast in stato di ebbrezza. Molte star del reality si sono scontrate con la legge, sono state arrestate e si sono sedute in cella dopo aver bevuto. La cosa è diventata talmente normale che è quasi scontato che alcuni membri del cast bevano e che ne segua il caos.

Cosa succede quando si partecipa a un reality e si è sobri? Il timore di diventare noiosi, di non avere una "storyline" o di cadere in disgrazia sono solo alcune delle preoccupazioni. Ma per chi ha smesso di bere, la sobrietà è più importante di qualsiasi altra cosa. Persino di uno spettacolo.

Bevevo fino al punto di perdere i sensi

L'ex star di "Real Housewives of Orange County" Braunwyn Windham-Burke ha rivelato, durante la première della stagione 2020 dello show Bravo, di essere un'alcolista ora sobria. L'attrice ha raccontato alla CNN che il fatto di aver visto le proprie azioni nella serie e di essersi dichiarata alcolista ad alta voce in TV ha contribuito a iniziare il suo percorso di recupero.

"Bevevo al punto da perdere i sensi", racconta alla CNN. "In quel periodo avevo avuto figli uno dietro l'altro per sette, otto anni. Così, per me, ho pensato: "È fantastico. Ho un lavoro che mi permette di ubriacarmi e di uscire e di farlo in un modo davvero fantastico. Quando si gira, si è isolati in questa piccola bolla di sicurezza e si torna a casa. Sai, tutto sarà sistemato. Era un sogno. Quando è iniziato, è stato così divertente. Sono stata una mamma casalinga per 19 anni. Non avevo mai avuto un lavoro. Pensavo: "Questo è il miglior lavoro di sempre".

Finché non lo è stato.

Una mattina i produttori le chiesero di fare una telefonata per parlare di una lite avvenuta la sera prima. Lei non se ne ricordava affatto. Cominciò a portarsi dietro una bottiglia di tequila nella borsa. L'alcol era una presenza costante nelle scene.

"Ogni volta che si gira, c'è dell'alcol. Prima di partire per un viaggio ti chiedono: che tipo di alcolici ti piacciono? Vogliono sapere quali sono i tuoi preferiti", racconta l'attrice. "Ho bevuto così tanto che sono dovuti andare a prenderne dell'altro. Non so da dove sia venuto, ma è apparso".

Windham-Burke dice che, sebbene i produttori "non ti obblighino a bere", le bevande alcoliche erano "facilmente disponibili" e che a volte durante le scene i membri del cast erano scoraggiati dal mangiare.

È sobria da più di due anni e dice che la responsabilità nei confronti degli spettatori la mantiene nei confronti di se stessa.

"Seguo un programma. Ho uno sponsor", dice. "Ho seguito i passi, ma all'inizio ci sono stati dei momenti difficili in cui i fan e i contatti su Instagram erano così importanti per me che non volevo deluderli".

Ho fatto dei cambiamenti per rimanere vivo

Il membro del cast di "Summer House" Carl Radke ha subito una tale trasformazione nella serie Bravo che si è trasformato da festaiolo fuori dalle righe a una presenza calma e sobria nella casa. Radke ha raccontato alla CNN di essere rimasto nello show mentre lottava per disintossicarsi, e attualmente è pulito da 14 mesi.

Dice che vedersi agire come un pazzo in TV lo ha aiutato a capire che voleva essere un uomo migliore.

"Abbiamo la fortuna di poter rivedere come ci si comporta e come si agisce. Non credo di aver compreso appieno il mio rapporto con l'alcol fino a quando non ho partecipato allo show e non ho rivisto le cose. Molti dei miei comportamenti, certamente, non mi rendono orgoglioso", dice Radke. "Poi, quando si leggono le cose e il pubblico e la popolazione si esprimono, ci si rende conto di quanto sia importante. E quando sono ubriaco, mi arrabbio e dico cose assurde e faccio cose stupide. Nella quarta stagione, sapete, ci sono stati episodi che non sono riuscito a rivedere perché ero così imbarazzato".

Radke dice che non voleva più vivere in quel modo. Il pubblico ha visto anche le sue lotte con la salute mentale dopo la morte del fratello Curtis per overdose nell'agosto 2020.

"Mi sono impegnato a cercare di disintossicarmi perché ho una famiglia che soffre di dipendenza", dice. "Quando passi attraverso la profondità e la paura che ho avuto io, è ovviamente molto difficile perché fa paura dire ai tuoi amici e alla tua famiglia, tipo: 'Ehi, ho un problema. Non ho intenzione di bere. E potete sostenermi? '"

Radke dice che i produttori e i suoi compagni di cast hanno sostenuto pienamente il suo percorso, anche se l'alcol è ancora presente nella casa.

"Quando chiedi aiuto e le persone che ti vogliono veramente bene, sono venute fuori e ti hanno sostenuto in modo incredibile", aggiunge.

Per le riprese dell'estate 2021, Radke aveva alle spalle cinque mesi di sobrietà. Ora partecipa a incontri quotidiani sulle dipendenze e medita ogni mattina.

"Sono stato molto esplicito nel dire che ho lottato con le droghe e l'alcol e avevo bisogno di dirlo per responsabilizzarmi", dice.

"Posso divertirmi anche senza alcol. E sì, è stata una sfida per me stesso, ma sapevo anche che, nel profondo, avrei potuto aiutare anche altre persone facendo questo". Non ho fatto cambiamenti per 'Summer House'. Ho fatto dei cambiamenti per rimanere vivo".

La prossima volta che mi vedrete in TV sarò sobrio

Lindsay Hubbard, compagna di cast di "Summer House" (e ora fidanzata) di Radke, ha dichiarato che sarà sobria per la registrazione della reunion della serie. Se siete spettatori, sapete che la Hubbard era nota nella casa per il suo amore per il vino. Ha avuto alcune relazioni in onda, ma alla fine ha risolto il problema con Radke quando i due hanno fatto un'altra prova d'amore.

La Hubbard è sobria da cinque mesi, dopo aver inizialmente abbandonato gli alcolici in segno di sostegno a Radke.

"Abbiamo avuto una discussione in cui gli ho detto che sarei stato sobrio con lui", racconta Hubbard. "Avremmo superato le vacanze insieme, sobri fianco a fianco. Alla fine l'ho fatto perché volevo essere un buon partner per lui quando ne aveva bisogno".

Hubbard ha visto Radke superare un anno di sobrietà a gennaio.

"Da allora non ho più sentito il bisogno di consumare alcolici", dice. Siamo sempre insieme, viaggiamo e ci divertiamo molto, ma anche il modo in cui mi sento, il modo in cui appaio". Il motivo originario era quello di far superare a Carl le vacanze, ma mi piace lo stile di vita di essere sobri e di farlo insieme".

La Hubbard non sa se il suo cambiamento sarà permanente, ma ha intenzione di rimanere sobria in televisione.

"La prossima volta che mi vedrete in TV sarò sobria", dice, aggiungendo: "Vedo le cose più chiaramente e diciamo che non sono così attiva".

Stavo vivendo la mia vita peggiore

La star di "Jersey Shore" Mike "The Situation" Sorrentino festeggerà quest'anno sette anni di sobrietà. Dice di essere "entusiasta" della sua vita ora, dopo anni di comportamenti violenti nella serie di MTV.

"Ero single ed ero un animale da festa, credo. E i cambiamenti sono difficili per chiunque, in qualsiasi situazione. Ma sapevo che non potevo tornare indietro", racconta alla CNN.

Sorrentino ha toccato il fondo nel 2014, dice, dopo essere stato incriminato insieme al fratello Marc per reati fiscali. Dopo essere stato colpito da altre accuse nel 2017, nel 2018 è stato condannato a otto mesi di prigione federale per evasione fiscale.

Durante il periodo di detenzione, ha fatto un profondo esame della propria vita, che ha incluso l'obiettivo di rimanere sobrio per sempre.

"Il mio bambino sta per compiere un anno e ho quattro anni di matrimonio felice e sano. Ora le cose vanno benissimo, ma si tratta di prendere un giorno alla volta, applicare questi principi e non arrendersi mai", dice.

All'inizio non sapeva se sarebbe riuscito a rimanere sobrio.

"Non sapevo che sarei rimasto forte", dice. "Ma è stata un'opportunità per la mia carriera e per la mia famiglia di ricostruire. Dovevo prendere il buono e il cattivo, e dovevo fare quel salto di fede che mi avrebbe portato a sfidare me stesso e a non tornare indietro. So dove mi ha portato la dipendenza attiva e mi ha tolto tutto".

Sorrentino, che attualmente partecipa a "Jersey Shore Family Vacation", afferma che disintossicarsi è stata la decisione migliore che abbia mai preso.

"È stata ed è la scelta migliore che abbia mai fatto. Sto vivendo la mia vita migliore in questo momento. Ogni giorno è dedicato ad essere il migliore di me stesso in ogni ambito possibile, mentalmente, fisicamente, spiritualmente, personalmente", dice. "E le persone sono semplicemente sbalordite dalla mia trasformazione. Ora sono ancora in grado di dare un enorme contributo allo show numero uno di MTV in modo divertente e positivo".

Quando è tornato per la prima volta, la gente ha detto che non sarebbe stato in grado di contribuire e gli ha chiesto se sarebbe stato noioso.

"Chi vuole vedere il ragazzo sobrio?", ha detto. "Beh, in realtà sono un uomo migliore di quanto non sia mai stato: nel lavoro, nell'essere un amico, nell'essere un figlio, un padre e un marito. E tutto questo nasce e inizia con la mia sobrietà".

