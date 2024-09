La sfida di arrestare l' individuo legato all' incidente della sparatoria sulla Kentucky I-75

Gli ostacoli affrontati dai numerosi agenti delle forze dell'ordine coinvolti nella caccia all'uomo per Joseph Couch, il sospettato accusato di aver sparato con un AR-15 da un dirupo sulla I-75 a nord di London, Kentucky, colpendo 12 veicoli e ferendo cinque persone di sabato, sono numerosi.

"È come essere in un labirinto", ha dichiarato il portavoce della Kentucky State Police Scottie Pennington il lunedì. La regione ospita dirupi, doline, caverne, cunette e fiumi e torrenti, tutti elementi che creano ostacoli nella ricerca di Couch.

Droni, elicotteri, cani da ricerca e risorse provenienti da agenzie federali, statali e locali sono coinvolti nella caccia all'uomo in un angolo remoto del Kentucky's Daniel Boone National Forest. La ricerca si è concentrata sull'area fortemente boschiva intorno al luogo dove le autorità hanno trovato l'AR-15, le munizioni, l'auto e un presunto cellulare di Couch.

Gli ufficiali hanno addirittura dovuto utilizzare machete per attraversare la fitta vegetazione.

"Non avrebbe potuto scegliere un posto più isolato e complicato per noi per tentare di localizzarlo", ha menzionato il vicesceriffo del Laurel County Gilbert Acciardo la domenica.

"Quell'uscita sulla I-75 è una delle più remote in tutto il Kentucky", ha detto. "È boschiva. È molto boschiva. Ha colline. Ha rocce."

Il Daniel Boone National Forest copre 708.000 acri di terre federali, comprese "alcune delle zone più impegnative a ovest delle Appalache", secondo il Servizio Forestale degli Stati Uniti. Il bosco è caratterizzato da "pendii boscosi ripidi, scogliere di arenaria e strette gole", come indica il servizio.

Contro il tempo

Craig Caudill, esperto di educazione selvaggia e direttore della Nature Reliance School, un programma con sede in Kentucky situato a meno di 80 miglia dal luogo in cui le forze dell'ordine stanno cercando Couch, ha fatto notare che in questa parte dello stato, Couch potrebbe incontrare orsi neri e serpenti velenosi.

Mentre lavorano, i membri della ricerca sono contro il tempo: sebbene alcuni ufficiali passino la notte in tenda, le autorità hanno per lo più terminato le operazioni di ricerca dopo il tramonto, a causa del pericolo aumentato per gli ufficiali.

"Dobbiamo veramente fermarci al buio a causa del rischio che i nostri uomini incontrino questo individuo", ha detto Acciardo. Gli ufficiali rimarranno "in posizioni strategiche per osservare" durante la notte.

Non è una questione di se Couch verrà trovato, ma quando, ha detto Caudill a CNN il martedì.

Caudill, che è assunto da governi federali e statali per insegnare e addestrare le forze dell'ordine, ha rivelato che quattro dei team che ha diretto sono attivamente alla ricerca dell'area.

Le forze dell'ordine hanno affermato di credere che Couch potrebbe essere ancora armato e dovrebbe essere considerato pericoloso.

"Le autorità non stanno solo affrontando sfide logistiche nella ricerca in un terreno complicato, ma stanno anche cercando qualcuno che ha chiaramente dimostrato il desiderio di causare una perdita di vite innocenti sparando su un'autostrada", ha detto Josh Campbell, corrispondente per la sicurezza di CNN e ex agente FBI.

"Questo lo rende un fuggitivo estremamente pericoloso", ha affermato Campbell. "Gli ufficiali devono procedere con cautela attraverso una zona boschiva densa e metodica, con la testa sulle spalle, sapendo che una minaccia reale per la loro sicurezza potrebbe nascondersi dietro l'albero successivo."

La ricerca è 'noiosa e stressante'

Un altro ostacolo è il ritmo laborioso e metodico con cui gli ufficiali devono lavorare per preservare qualsiasi prova che trovano, secondo Pennington.

"Avanzate molto lentamente, perché non stai solo cercando lui, stai cercando prove", ha detto in una conferenza stampa del lunedì.

Per quanto riguarda ciò che le autorità stanno cercando, Caudill ha detto che è difficile prevederlo.

"Istruisco le forze dell'ordine a fare ciò che fanno e non voglio dire nulla che potrebbe aiutare i colpevoli", ha detto. "Non può camminare sulla terra senza lasciare traccia. Ogni volta che mette il piede, lascia un segno."

Il lavoro stesso è sfiancante, costringendo le autorità a interchangeare i team per riposare. I membri della ricerca devono portare attrezzature pesanti, secondo Acciardo, rendendo il lavoro ancora più "noioso e stressante".

Le autorità hanno suggerito che sebbene stiano operando sotto l'assunzione che Couch sia ancora nella zona, è possibile che se ne sia andato - o che non sia più vivo. In un messaggio inviato a una donna prima dello sparatoria, ha detto che avrebbe "ucciso molte persone" e poi "si sarebbe ucciso dopo", secondo un mandato di arresto.

Il mandato accusa Couch di cinque conte di tentato omicidio e cinque conte di aggressione di primo grado.

Mentre la ricerca continua oltre le 48 ore dallo sparatoria, le autorità sperano di "sfiancare" Couch, che potrebbe essere solo senza cibo o acqua nel bosco.

"Lui (Couch) può sopravvivere per alcune settimane", ha stimato Caudill. "Ora, se sia un individuo funzionante entro pochi giorni è il problema. Dopo tre o quattro giorni senza idratazione adeguata, il suo corpo non funzionerà correttamente, non avrà capacità di decisione adeguata".

"Quello che chiamo posizione di decisione ridotta", ha detto. "Quindi non prenderà le decisioni di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, il che è positivo per le forze dell'ordine".

E proprio questo è ciò che le forze dell'ordine sperano accada mentre "applicano una pressione costante e sfiancano Mr. Couch più a lungo rimane nel bosco", secondo Pennington.

"Speriamo che alla fine esca dal bosco e si arrenda", ha detto.

In questa difficile caccia all'uomo, la collaborazione tra diverse agenzie, comprese le forze federali, statali e locali, è cruciale per trovare Couch.

