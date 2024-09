- La settimana inizia con temporali ricorrenti nella regione sud-occidentale.

Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), alcune nubi minacciose si stanno avvicinando per inaugurare la settimana, dopo il clima mite in Baden-Württemberg. Gli analisti del tempo si aspettano piogge e forti tempeste con tuoni in diverse aree dello stato. Tuttavia, è difficile prevedere esattamente dove saranno necessari gli ombrelli, come ha sottolineato un portavoce del DWD a Stoccarda. Insieme alle piogge intense e ai forti venti, ci potrebbe essere anche la possibilità di grandine. Un'atmosfera umida e calda è prevista, con temperature che potrebbero raggiungere i 29°C a Stoccarda.

Le previsioni indicano che le tempeste potrebbero verificarsi sporadicamente nei prossimi giorni. Si prevede che saranno particolarmente intense durante la notte tra martedì e mercoledì, e al mattino di mercoledì. Le temperature dovrebbero moderarsi leggermente nel corso della settimana. Mercoledì, il termometro non salirà oltre i 25°C, ma la sensazione di caldo e umido dovrebbe persistere.

Despite the predicted moderation in temperatures, the Southwest region might experience some of the strongest storms, with intense thunder and possible hail during the transition from Tuesday to Wednesday night. The relentless downpours and stormy weather are expected to continue in the Southwest, maintaining the humid atmosphere.

