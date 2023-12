La "Settimana dello Squalo" avrà come ospite Dwayne Johnson

Quest'anno Dwayne "The Rock" Johnson sarà il padrone di casa e avrà l'onore di essere il primo maestro di cerimonia.

"La nostra Seven Bucks Productions ha collaborato con Discovery per offrirvi una settimana degli squali davvero speciale (e tosta). Ho girato esclusivamente nel mio stato natale, le Hawaii, dove questi bellissimi predatori, Aumakua (Dei), sono profondamente venerati e rispettati nella nostra cultura polinesiana", ha scritto Johnson su Instagram.

Anche Tracy Morgan farà la sua apparizione, insieme al cast di "Jackass".

Discovery, che come la CNN fa parte della Warner Bros. Discovery, presenterà anche una serie di nuovi speciali che saranno disponibili su Discovery Channel e su Discovery+.

Ecco alcuni dei programmi della 34a edizione della "Settimana degli squali", che inizierà il 24 luglio.

15 luglio, "L'alba del mostro Mako

Uno squalo mako gigante di 14 piedi viene avvistato nelle acque al largo delle Azzorre. Il direttore della fotografia subacquea Joe Romeiro cerca di catturarlo su pellicola.

23 luglio, "Intersezione di grandi squali bianchi

Seguiamo la ricomparsa dei grandi squali bianchi al largo delle spiagge di Cape Cod.

24 luglio, "Ritorno all'inferno della pietra tombale"

Gli squali tigre di Norfolk Island si scontrano con gli squali bianchi in migrazione per le carcasse di mucca.

24 luglio, "La settimana dello squalo di Jackass 2.0"

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark e Zach Holmes tornano per il secondo anno per aiutare un amico a superare la paura degli squali.

25 luglio, "Gli squali più strani"

Mark Rober e Noah Schnapp di "Stranger Things" cercano gli squali più strani dell'oceano.

25 luglio, "Air Jaws: Top Guns"

Vengono utilizzate telecamere ad alta tecnologia nella speranza di catturare il più grande squalo bianco mai visto.

25 luglio, "I mega predatori di Oz"

Nell'Australia meridionale, un pescatore contribuisce a dimostrare che lo squalo bianco è il mega predatore per eccellenza.

26 luglio, "Estinti o vivi: le fauci dell'Alaska"

Il biologo internazionale Forrest Galante viaggia per il mondo alla ricerca di animali selvatici rari.

26 luglio, "Impractical Jokers - La settimana degli squali"

I ragazzi cercano di sfatare il mito che gli squali siano bestie mangia-uomini attraverso sfide estreme.

26 luglio, "Maiali contro squali

I maiali che nuotano alle Bahamas stanno diventando il cibo preferito dello squalo tigre locale.

27 luglio, "L'isola degli squali che camminano"

Il biologo e ambientalista Forrest Galante si reca in Papua Nuova Guinea per dimostrare che gli squali si stanno evolvendo per camminare sulla terraferma.

27 luglio, "Il ritorno dello squalo bianco

Un'indagine sul perché un'intera popolazione di squali bianchi sia scomparsa da un giorno all'altro in Sudafrica nel 2017.

28 luglio, "Tracy Morgan presenta: Squali! con Tracy Morgan

Tracy Morgan e gli esperti di squali parlano degli squali più folli e feroci dell'oceano. F

28 luglio, "Il mostro Mako sotto la piattaforma"

Un misterioso gruppo di squali mako del Golfo del Messico è diverso dagli altri mako.

29 luglio, "Scontro tra assassini: Squalo bianco vs Mako"

Squali bianchi e mako vengono seguiti durante la loro migrazione annuale al largo delle coste della Nuova Zelanda.

29 luglio, "Donne squalo: Ghosted by Great Whites"

Un equipaggio tutto al femminile si immerge in gabbia, in apnea, usa droni e esche per rintracciare gli squali bianchi scomparsi.

30 luglio, "I mostri del Capo

Il dottor Craig O'Connell e Mark Rackley visitano Cape Cod per testare i deterrenti per gli squali.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com