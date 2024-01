La settimana della moda australiana ospita la prima sfilata di taglie forti in assoluto

"La sfida di ogni stagione, per portare una, due o tre modelle sopra la taglia 12 su una passerella della settimana della moda, è enorme", ha detto al telefono da Sydney. "La quantità di tempo che ci vuole, la quantità di convincimenti che si devono fare: è una vera e propria battaglia".

Così Bonner, la cui agenzia Bella Management ha circa 60 modelle a figura intera, ha preso in mano la situazione: Ha organizzato la prima sfilata dell'evento dedicata esclusivamente ai marchi plus-size.

"Ho pensato: "Sai cosa, voglio farlo io"", ha raccontato. "E una volta che tutti vedranno quanto è perfetto, potrebbe contribuire ad abbattere tutte quelle vecchie idee preconcette e superate su cosa sia una modella e su come sia una donna".

Poiché le recenti edizioni della Settimana della moda australiana sono state criticate per la mancanza di casting inclusivo (dopo l'evento dello scorso anno, la modella plus-size Kate Wasley ha scritto su Instagram che la diversità era "inesistente" e ha esortato il Paese a "mettersi al passo"), gli organizzatori sono stati ricettivi all'idea, ha detto Bonner. Ha invitato sei marchi locali che disegnano abiti per donne di taglia compresa tra 12 e 26 - equivalente a 8 e 22 negli Stati Uniti - a partecipare a una mostra intitolata "The Curve Edit".

Giovedì, nel quartiere Eveleigh di Sydney, i marchi hanno mandato in passerella un totale di 84 look davanti a circa 650 ospiti. Quasi 30 modelle di Bonner, tra cui una delle più note modelle australiane plus-size, Robyn Lawley, hanno indossato capi che spaziavano dai costumi da bagno agli abiti eleganti.

La stilista Kerry Pietrobon, che nel 2012 ha co-fondato con il marito l'etichetta per taglie forti Harlow, ha dichiarato che la sfilata ha ricordato che "la moda è per tutti".

Come essere umano, mi sono sentito un cittadino di seconda classe", ha dichiarato in un'intervista telefonica. "E come marchio, come persona che lavora nella moda, mi sono sempre sentita come se non fossimo considerati 'moda'".

Harlow, che la Pietrobon ha creato dopo aver faticato a trovare abiti alla moda che si adattassero al suo fisico, ha mandato in passerella 14 look, tra cui maxi abiti a fantasia e abiti da sera completamente neri. Altrove, il marchio Embody Women, che include le taglie, ha fatto sfilare abiti strutturati e abiti aderenti che "non rifuggono da una figura più piena, ma piuttosto la celebrano", ha spiegato la fondatrice Natalie Wakeling via e-mail.

Tra gli altri marchi presenti alla sfilata, Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary e Zaliea.

Lavoro da fare

Sebbene le cosiddette "Quattro grandi" settimane della moda (New York, Londra, Milano e Parigi) non abbiano ancora dedicato un'intera sfilata alla moda plus-size, le modelle curvy hanno lentamente guadagnato visibilità nelle alte sfere del settore. A gennaio, la griffe italiana Valentino ha ottenuto il plauso per aver messo in mostra le corporature più piene alla Settimana della Haute Couture di Parigi, un evento noto per l'uso di modelle "waif".

Ma mentre l'evento di moda più importante dell'Australia ha chiaramente fatto passi avanti con il casting di quest'anno, il Paese è in ritardo rispetto al resto del settore, secondo la fondatrice e direttrice creativa di Saint Somebody, Sophie Henderson-Smart.

"L'Australia è molto indietro rispetto ai nostri amici statunitensi, e parte della mia visione per noi è che possiamo intrecciare senza soluzione di continuità la moda per le curve e per le taglie regolari", ha detto via e-mail prima della sfilata di giovedì, dove Saint Somebody ha presentato la sua nuova collezione "Just as You Are". "È la prima volta, nei suoi 26 anni di storia, che la Settimana della moda australiana presenta una stilista di taglie forti, per non parlare di un'intera sfilata dedicata alla moda di taglie forti".

La diversità è stata messa in mostra anche altrove, con due sfilate che hanno evidenziato il lavoro di stilisti indigeni e delle isole dello Stretto di Torres. Il programma prevedeva anche una presentazione sulla moda "adattativa", un termine usato per descrivere gli abiti progettati per le persone con disabilità.

Sebbene Bonner abbia accolto con favore l'inclusione delle sue modelle, ha affermato che la necessità di un evento dedicato alle taglie forti dimostra che c'è ancora del lavoro da fare. L'obiettivo, ha aggiunto, è che tutte le passerelle siano rappresentative di diverse forme del corpo.

"Penso che il prossimo passo sia quello che è sempre stato - e per il quale ho fatto pressione fin dall'inizio - ovvero aiutare i marchi e gli stilisti a capire che... noi siamo i consumatori della moda mainstream e vorremmo essere riconosciuti e rappresentati".

Fonte: edition.cnn.com