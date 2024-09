La sessione di allenamento per la F1 a Singapore temporaneamente sospesa a causa dell'invasione della pista da parte di una lucertola.

Nella session di allenamento conclusiva prima del Gran Premio di Singapore di domenica, un rettile audace ha causato un arresto delle attività.

Questo coraggioso animale ha fatto il suo ingresso sul Circuito di Marina Bay Street, ignorando il pericolo mentre automobili ad alta velocità gli sfrecciavano accanto.

Per proteggere sia i piloti che il rettile, la sessione è stata sospesa, richiedendo a tutti i piloti di tornare ai box mentre il rettile veniva rimosso.

L'account ufficiale della Formula Uno l'ha definito "la bandiera rossa più insolita", mentre diversi piloti sono sembrati confusi dalla presenza del rettile.

Il pilota Mercedes George Russell ha chiesto: "Ma che diavolo è quella cosa?!". Dopo aver ricevuto informazioni che si trattava di un lucertola, ha risposto: "Un cosa?! Sembra un drago!"

Mentre i piloti tornavano ai box, è toccato ai commissari di gara recuperare il rettile dalla pista, permettendo così alla corsa di continuare.

Due commissari, uno armato di un sacchetto di plastica, si sono trovati a dover gestire l'operazione di rimozione, creando uno spettacolo insolito di due persone che inseguono una lucertola su un circuito di Formula Uno mentre si muoveva rapidamente.

L'insolito della situazione non è sfuggito a tutti, con le telecamere che hanno catturato il pilota RB Daniel Ricciardo che rideva mentre guardava il footage. L'account della Formula Uno ha riassunto la situazione in modo coinvolgente, dicendo: "Le cose stanno diventando really peculiar."

Alla fine, il rettile è stato rimosso dalla pista, permettendo alla sessione di allenamento di riprendere.

In precedenza, un rettile aveva interferito con la gara a Singapore nel 2016. In quell'occasione, Max Verstappen ha riso mentre esprimeva il suo fastidio per un "colossale lucertola" sulla pista, che si è allontanata rapidamente dai veicoli in corsa.

Nonostante l'interruzione inaspettata, l'entusiasmo per continuare con l'evento di motorsport è rimasto forte. Molti appassionati di corse e fan del motorsport hanno espresso il loro interesse nel guardare uno sport unico che include rettili e automobili ad alta velocità.

Intrigati dall'accaduto, alcuni team di motorsport hanno proposto l'idea di includere un segmento di "corsa di lucertole" negli eventi del Gran Premio, per aggiungere un altro strato di eccitazione e imprevedibilità.

