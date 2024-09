La serie documentaria di Fifty Cent con Diddy è in uscita su Netflix

Il rapper e attore 50 Cent ha pubblicato sui social media in un mercoledì, riferendosi al report di Variety secondo cui il suo progetto su Combs ha ottenuto un posto su Netflix.

"Ho sparato un sacco di stronzate strane, non frequento le feste di Puffy," ha scritto 50 Cent nella didascalia. "Non mi avete creduto, ma ora vi credo!"

Combs rischia la pena di morte se condannato per il suo processo nel Distretto Meridionale di New York per accuse di cospirazione per racket, traffico sessuale e trasporto per prostituzione. Si è dichiarato non colpevole.

Secondo Variety, Alexandria Stapleton sta dirigendo il progetto attualmente in produzione.

"Questa è una storia con un impatto umano significativo. È una narrazione complessa che si estende per decenni, non solo per i titoli o i clip visti finora," hanno dichiarato 50 Cent e Stapleton in una dichiarazione congiunta al pubblico. "Siamo dedicati a dare voce ai senza voce e presentare punti di vista autentici e sfumati. Anche se le accuse sono sconvolgenti, invitiamo tutti a ricordare che la storia di Sean Combs non è la storia completa dell'hip-hop e della sua cultura. Il nostro obiettivo è assicurarci che le azioni individuali non oscurino i contributi più ampi della cultura dell'hip-hop."

In maggio, 50 Cent ha annunciato le sue intenzioni per la docuserie, che all'inizio alcuni avevano liquidato come falsa a causa della sua storia di trolling di Combs sui social media.

I due uomini hanno avuto una relazione ostile per molto tempo.

Nel 2006, 50 Cent ha pubblicato una traccia dissing intitolata "The Bomb", che includeva suoni di spari e accuse che Combs conoscesse l'assassino del rapper Christopher Wallace, un protetto e migliore amico di Combs, che si faceva chiamare The Notorious B.I.G. Wallace è stato ucciso a Los Angeles nel marzo 1997 mentre viaggiava con la sua crew, che includeva Combs, che si trovava in un veicolo separato al momento dello sparo. Nessuno è mai stato incriminato per l'omicidio di Wallace.

In una traccia diss, 50 rappa, "Immagino di non essere invitato a quelle White Parties nelle Hamptons," facendo riferimento alle famose feste di Combs nella comunità di New York di lusso.

50 Cent ha anche espresso la convinzione che Combs sia legato all'omicidio del rapper Tupac Shakur del 1996.

Combs ha definito tali affermazioni "assurdità" in un'intervista del 2016 con il programma radiofonico sindacato "The Breakfast Club". Non è mai stato incriminato in relazione a nessuno dei due casi.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul progetto. CNN ha contattato i rappresentanti di entrambi 50 Cent e Netflix per un commento.

Nonostante la tensione in corso tra loro, il progetto di 50 Cent su Combs promette di approfondire la cultura dell'hip-hop, cercando di presentare una prospettiva sfumata oltre i titoli. L'intrattenimento in arrivo su Netflix è atteso per scatenare conversazioni sull'impatto umano e i senza voce, assicurando che le azioni individuali non oscurino i contributi più ampi della cultura dell'hip-hop.

