- La serie di vittorie consecutive del Bayer Leverkusen si conclude dopo 35 partite.

I titani del Bayer Leverkusen sono crollati davanti al loro pubblico dopo la conclusione della serie storica. Questa volta non c'è stata nessuna miracolosa rimonta, poiché i campioni di calcio tedeschi sono caduti nella loro prima partita casalinga della stagione. Dopo 35 partite di Bundesliga senza sconfitte, il Bayer Leverkusen ha subito una sconfitta per 2:3 (2:1) contro il contendente per la Champions League RB Leipzig sabato sera, segnando la loro prima sconfitta contro la competizione domestica dal 27 maggio 2023.

"Abbiamo ancora avuto una possibilità fino alla fine. I gol che abbiamo subito erano troppo semplici. Nel complesso, abbiamo giocato meglio della coppa. (...) Abbiamo commesso errori in difesa. Abbiamo allentato la pressione in alcune situazioni e ne abbiamo pagato il prezzo", ha detto Jonathan Tah su Sky TV.

L'RB Leipzig, che aveva perso contro il Bayer per tre volte consecutive, ha interrotto la sua serie negativa contro i campioni in carica e ha ottenuto la sua terza vittoria in tre partite ufficiali. Di fronte a 29.615 spettatori allo stadio BayArena, Jeremie Frimpong (39.) e Alejandro Grimaldo (45.) hanno segnato per il Bayer Leverkusen. Kevin Kampl (45.+7) e due gol di Lois Openda (57./80.) hanno sigillato la sconfitta per i campioni.

"È stato emozionante per i tifosi e alla fine si è rivelato un grande risultato per noi. Il 2:1 ci ha tenuto in gioco. Il Bayer Leverkusen è stato migliore nella prima metà, ma noi abbiamo creduto in noi stessi", ha detto il direttore sportivo dell'RB Rouven Schröder, aggiungendo "C'è un'atmosfera fantastica. Dobbiamo credere in noi stessi. Abbiamo un enorme potenziale".

Dopo la loro vittoria per 1:0 contro l'FC Carl Zeiss Jena nella DFB-Pokal, l'allenatore del Bayer Xabi Alonso ha reinserito diversi titolari nella formazione iniziale, effettuando un totale di sette cambi. Il portiere titolare Lukas Hradecky era ancora fuori per malattia e Jonathan Tah è rimasto in difesa, con il suo trasferimento al Bayern Monaco ancora in sospeso.

Prima della partita, l'allenatore del Bayer ha dichiarato che la sua squadra non era ancora al suo livello migliore. Contro la temibile squadra di Leipzig, hanno avuto l'opportunità di migliorare la loro prestazione. Gli ospiti hanno iniziato con i loro giocatori collaudati e hanno lasciato fuori i nuovi acquisti dalla formazione iniziale. Willi Orban era assente per squalifica e l'allenatore Marco Rose ha optato per una difesa a tre con due ali aggiuntive più offensive che si ritiravano quando il Bayer attaccava. Rose ha dato il suo primo debutto in formazione di partenza a El-Chadaille Bitshiabu nel centro della difesa.

Presto, l'allenatore del Leipzig Rose ha incontrato un problema, poiché Amadou Haidara è stato colpito alla testa da un colpo di testa di Victor Boniface e ha dovuto essere sostituito su consiglio medico. Nicolas Seiwald lo ha rimpiazzato in mediana. Per Rose, la partita era già finita in panchina. Dopo un fallo su Openda, l'allenatore dell'RB ha ripetutamente rimproverato l'arbitro Matthias Jöllenbeck, che prima lo ha ammonito e poi gli ha mostrato il cartellino rosso.

La superiorità del Bayer Leverkusen è stata sfruttata da Frimpong dopo un errore di Lukas Klostermann, che ha colpito di testa la palla al olandese, permettendo il gol dell'apertura. Il 2:0 è stato un gol da manuale dopo una perfetta serie di passaggi involving Martin Terrier, Florian Wirtz e il goleador, Grimaldo.

**Il pareggio dell'RB Leipzig di Kampl ha dato nuova vita alla partita, con gli ospiti che hanno anche aumentato il loro gioco offensivo. Ha segnato l'inizio di un secondo tempo emozionante per il Leipzig. Infatti, Openda è riuscito a piegare la palla oltre il portiere Kovar da un angolo stretto e ha sorpreso il portiere del Bayer con un tiro da lontano all'80

