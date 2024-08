- La serie di esibizioni live di Adele sta per finire.

A Monaco, la serie di eventi musicali epici che vede protagonista Adele giunge al termine oggi. L'ultima delle dieci esibizioni, che hanno segnato un decennio, si terrà nell'arena temporanea costruita appositamente per l'occasione sulla fiera. Circa mezzo milione di fan hanno assistito alla cantante britannica a Monaco.

L'enigmatica Adele, famosa per la sua riluttanza a fare tour e per aver calcato per l'ultima volta il palcoscenico europeo nel 2016, ha potuto contare su un'arena su misura nel cuore della capitale della Baviera. Realizzata secondo i suoi gusti e decorata con il suo inconfondibile motivo nero e bianco, ogni esibizione poteva ospitare fino a 70,000 spettatori.

Questi concerti a Monaco potrebbero essere stati l'ultima occasione per alcuni di vedere la 36enne esibirsi dal vivo per un po'. Ha annunciato l'intenzione di prendersi una lunga pausa dopo questi eventi.

