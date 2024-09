La serie di commedie incentrata sui neri 'How to Die Alone' si unisce alla serie di programmi introdotti di recente, portando alcuni a chiedersi se il panorama televisivo sia veramente cambiato.

In casa sua, è tormentata dai topi. Odia il suo lavoro, eppure anela al suo ex, che è anche il suo capo. Per aggiungere sale alle ferite, è in difficoltà finanziarie e ricorre all'identità rubata per sbarcare il lunario.

Nonostante queste difficoltà, il personaggio di Natasha Rothwell nella nuova serie "How to Die Alone," recentemente conclusa la sua prima stagione su Hulu, risuona con il pubblico. È una donna nera di taglia forte che cerca l'amore e la realizzazione. Tutti siamo stati in situazioni simili.

"How to Die Alone" è un progetto nato da Rothwell, che ne è anche la co-showrunner e produttrice esecutiva. Ha acquisito popolarità per le sue battute umoristiche nella popolare commedia HBO "Insecure", come la sua espressione quando si cerca "crescita" - una certa espressione con le parole "Sai cos'è?" (HBO, Max e CNN condividono la stessa società madre, Warner Bros. Discovery).

"How to Die Alone" potrebbe essere nuovo, ma fa parte di un'ondata recente di drammi-commedie neri che animano i nostri schermi TV. Serie come "Survival of the Thickest" e "The Vince Staples Show" su Netflix, l'adattamento di Hulu "Queenie", e altri hanno contribuito a questo periodo della televisione chiamato "rinascimento" della TV nera, che ci fa pensare agli anni '80 e '90 vibrante.

Nonostante l'aumento delle voci nere, l'industria è ancora cauta.

Come ha sottolineato Aisha Durham, esperta di cultura popolare nera all'Università di South Florida, "In alcuni modi, stiamo ancora chiedendo la domanda: Piacerà ai bianchi?"

I servizi di streaming e la televisione broadcast hanno modelli aziendali distinti

È vero che le serie nere hanno visto un aumento della rappresentanza sulle piattaforme digitali, soprattutto perché le società di streaming mirano a riempire nicchie di contenuti specifici, ha detto Naeemah Clark, professoressa di cinema e arti televisive all'Università di Elon nella Carolina del Nord.

A differenza della televisione broadcast, che si basa sul catturare il pubblico più ampio possibile, i servizi di streaming si rivolgono a interessi specifici, come serie su una donna nera che lotta finanziariamente e cerca la sua strada. Serie come "Insecure", "Queenie", "Survival of the Thickest" e "How to Die Alone" offrono opzioni diverse basate su temi simili.

Questa tendenza è stata ispirata dal successo di precedenti creatori neri e serie, come Shonda Rhimes, Issa Rae e Oprah Winfrey, che hanno aperto la strada a più voci nere nell'industria televisiva. Questo periodo potrebbe non essere temporaneo, ma potrebbe invece diventare lo standard, secondo Clark.

"Penso che forse stiamo vivendo in una nuova realtà", ha detto. "I neri ottengono contratti televisivi perché altri neri sono stati di successo con i contratti televisivi. I neri stanno prendendo decisioni ora; stanno diventando decision-makers che danno il via libera ai contenuti".

Le reti broadcast e gli streamer affrontano sfide con le storie nere

Tuttavia, la televisione moderna non è un'utopia dove tutti possono guadagnarsi da vivere. La mancanza di rappresentanza nelle storie asiatiche, mediorientali o africane nella cultura popolare americana ne è un testimone.

Per le serie nere sulla televisione broadcast, i personaggi neri sono spesso messi in relazione ai personaggi bianchi, come se fornissero un contesto piuttosto che mostrare semplicemente la nerezza, ha osservato Durham.

"The Neighborhood", una sitcom CBS in procinto di debuttare la sua settima stagione, presenta una famiglia bianca che vive accanto a una nera. Questo tema sembra più interessato a spiegare la nerezza che a presentarla semplicemente.

"Stiamo ancora cercando di capire questo aspetto dell'esperienza nera", ha detto Durham. "Non chiederemmo la stessa cosa a una serie con un cast prevalentemente bianco".

Le serie come "The Neighborhood" tendono ad avere corsi più lunghi, mentre le serie con cast neri principali come "Grand Crew", cancellata dopo due stagioni, lottano per mantenere gli spettatori.

D'altra parte, i servizi di streaming supportano più "nicchie" come quella di una donna nera che lavora in un aeroporto. Tuttavia, potrebbero non correre rischi significativi.

Michelle Buteau, creatrice e protagonista di Netflix's "Survival of the Thickest", ha trascorso diversi anni mostrando il suo talento in vari programmi Netflix prima di ottenere finalmente la sua serie. Allo stesso modo, Issa Rae ha creato "Rap Sh!t", e Vince Staples è protagonista di "The Vince Staples Show" - tutti con basi di fan consolidate. Questi non sono nomi nuovi sulla scena, ma talenti provati.

Inoltre, i servizi di streaming sono più propensi a raccogliere serie che hanno avuto successo altrove, come "First Wives Club" e "Average Joe", che vengono prodotti per una seconda stagione dopo aver fatto bene su BET+.

Come ha sottolineato Durham, "C'è ancora questa fase di prova".

Anche dopo aver superato la fase iniziale, una serie può ancora essere etichettata. Se la serie non connette, in qualche modo, con il pubblico bianco, secondo Durham, è confinata in sfere limitate, come BET+ o una sezione specifica su Netflix.

Più produzioni a tema nere hanno un impatto positivo, secondo gli analisti

Purtroppo, la natura spietata del mondo televisivo detta che alcune serie, sia prevalentemente nere o meno, non riusciranno a prosperare. La tendenza dei servizi di streaming a cancellare le serie, comprese quelle che non sono state ancora trasmesse, è ben nota. Questa tendenza non è esclusiva delle piattaforme di streaming; tra il 2009 e il 2012, quasi due terzi dei nuovi programmi network sono stati cancellati entro la loro prima stagione.

Le serie a tema nere non sono immuni a questo destino e potrebbero essere ancora più suscettibili. Le cancellazioni di serie come "South Side" di Max, "Run the World" di STARZ e "Everything's Trash" di Freeform dopo tre stagioni o meno ne sono un testimone.

Tuttavia, ci sono anche dei benefici. Con le narrative di nicchia che acquistano popolarità sulle piattaforme di streaming e le reti televisive che espandono gradualmente il loro repertorio, le storie che rappresentano l'esperienza nera sono diventate più varie che mai. Ad esempio, "Bob Hearts Abishola", una sitcom che evidenzia l'esperienza dell'immigrato africano, è una delle poche proposte rappresentative sulla CBS. "P-Valley" di STARZ si addentra in una narrazione queer del sud, mentre "How to Die Alone" offre nuove prospettive sulla donna nera e sull'immagine corporea.

"La nerezza non è sinonimo di afroamericano eterosessuale", osserva Durham. "L'interpretazione della nerezza in questo panorama televisivo in evoluzione diventa anche più sfumata".

La televisione deve ancora coprire un lungo percorso nel raccontare storie delle comunità non bianche. Nel frattempo, serie come quella di Rothwell offrono uno scorcio sulle narrative diverse.

Nonostante le numerose sfide, il successo di serie come "How to Die Alone" rivela una crescente domanda di intrattenimento diversificato. Il personaggio di Natasha Rothwell nella serie risuona con il pubblico mostrando le lotte e le aspirazioni di una donna nera, offrendo una prospettiva rinfrescante nell'industria dell'intrattenimento.

Questa domanda di contenuti diversificati non passa inosservata ai produttori, come dimostrano l'ondata recente di drama-commedie guidati da neri che popolano i nostri schermi televisivi, tra cui serie come "Survival of the Thickest" e "The Vince Staples Show".

Leggi anche: