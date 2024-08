"La serie del podcast di 'El Hotzo' sta per finire".

Sebastian "El Hotzo" Hotz sta per concludere il suo podcast, "Hotz & Houmsi". Come dice lui, gli ultimi tre anni sono stati un viaggio selvaggio.

Dopo la pausa estiva, non ci sarà un ritorno. Conosciuto per il suo contenuto satirico sul palco come "El Hotzo", Sebastian Hotz sta chiudendo il suo podcast, "Hotz & Houmsi". In un episodio commovente intitolato "Arrivederci", ha rivelato di aver accettato il fatto che gli ultimi tre anni siano stati un vero e proprio montagne russe per lui. Di conseguenza, ha deciso di chiudere il podcast dopo due stagioni.

"Mi dispiace sinceramente se ti ho deluso", ha detto Hotz ai suoi fan. Ogni settimana, scherzava e discuteva di vari argomenti con la giornalista Salwa Houmsi nel podcast.

Hotz può vantare un seguito di 700.000 su X e 1,4 milioni su Instagram. Oltre al podcast, ha lavorato temporaneamente come freelance writer per lo show "ZDF Magazin Royal" di Jan Böhmermann. Lo scorso anno, ha pubblicato il suo romanzo di debutto.

Scherzo sull'attentato a Trump

Hotz ha suscitato controversie a luglio, dopo il tentato assassinio del candidato presidenziale statunitense Donald Trump. Su X, ha pubblicato un commento che paragonava l'ultima corsa e Trump, concludendo che quest'ultimo aveva "narrowly missed". In un altro post, ha espresso soddisfazione per la fine dei "fascisti". Anche questo post è stato successivamente rimosso.

In risposta, la stazione rbb Fritz ha interrotto la sua collaborazione con lui. Subito dopo, ARD Kultur ha annullato un evento letterario che prevedeva "El Hotzo". In una giustificazione, Hotz ha dichiarato: "Non sei obbligato a provare compassione per i fascisti; puoi semplicemente scegliere di non farlo senza conseguenze".

Durante l'episodio recente del podcast, Hotz ha scelto di non discutere della critica di luglio. Non è stato stabilito alcun collegamento tra la controversia e la chiusura del podcast.

