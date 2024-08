La Serbia e la Francia hanno concluso un accordo per la consegna di 12 aerei da combattimento francesi.

L'acquisizione degli aerei è una questione politica delicata: la Serbia, che aspira all'adesione all'UE dal 2012, mantiene relazioni amichevoli con il Cremlino nonostante l'intervento della Russia in Ucraina. L'UE consiglia costantemente a Belgrado di attuare sanzioni contro Mosca, una misura che l'amministrazione serba non ha ancora eseguito.

In un'intervista all'AFP in vista della visita di Macron, il presidente serbo Vučić ha rivelato che la maggior parte degli aerei intercettori della Serbia e tutti i suoi aerei da combattimento erano di origine russa. Ha inoltre suggerito: "È essenziale per noi adattarci, modificare le nostre pratiche e adeguare tutto il resto per preparare il nostro esercito".

In precedenza, Vučić aveva fatto riferimento a una possibile spesa di circa tre miliardi di euro per gli aerei da combattimento multiruolo francesi. Dassault, il costruttore, ha subsequently confermato questa cifra.

Fonti all'interno del governo francese hanno indicato che la vendita degli aerei Rafale mira a "legare" la Serbia all'Unione Europea. La Serbia ha il potenziale per "fare una scelta strategica" per "collaborare con un paese dell'UE", ha dichiarato la dichiarazione. L'ex ministro europeo Jean-Noël Barrot ha precisato che se la Francia non sostituisse gli aerei russi con i propri in Serbia, il paese dei Balcani potrebbe diventare un "varco per l'instabilità nel nostro continente" e per "tutti i regimi autoritari dalla Russia alla Cina".

Oltre all'accordo Rafale, sono previsti anche discussioni sulla cooperazione in materia di energia nucleare civile.

