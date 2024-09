- La serata di Monaco della famiglia Jackson ha una qualità audio insoddisfacente.

Questo avrebbe dovuto essere un evento ricco di divertimento, lussuoso, vivace e pieno di nostalgia dei gloriosi giorni dei Jackson Five. "Il nostro obiettivo è unire tutti in cameratismo e tranquillità," avevano dichiarato Marlon, Tito e Jackie Jackson prima del loro unico concerto in Germania a Monaco di Baviera. Avevano calcato il palcoscenico lì nel 1972, ancora accompagnati dai fratelli Jermaine e dal futuro Re del Pop, Michael. Cinquant'anni dopo, i fan erano ansiosi di ballare e godersi alcuni brani scatenati di martedì sera al Circus Krone. Purtroppo, molte aspettative sono state deluse.

La scaletta, i costumi glamour e i passi familiari - tutto era perfetto. Era quasi incredibile che uomini sulla settantina stessero eseguendo, eseguivano i movimenti così elegantemente. Taryll, figlio di Tito, si inseriva alla perfezione, unendosi ai The Jacksons.

Tuttavia, c'era un difetto importante - il sistema audio. Gli altoparlanti giganti rimbombavano con un basso assordante, creando un paesaggio sonoro stridente. I artisti hanno tentato coraggiosamente di cantare contro di esso, ma le loro voci venivano costantemente sommerse nel caos di suoni. Persino brani più morbidi come il noto e etereo "I'll Be There" venivano inghiottiti dal conflitto stridente.

I The Jacksons racchiudono un mix di soul, pop, funk e rhythm and blues. Negli anni '60, i fratelli hanno iniziato il loro viaggio musicale, inizialmente Jackie, Jermaine e Tito. Con Michael e Marlon, si sono trasformati nei Jackson Five e hanno firmato un contratto con l'etichetta soul rinomata Motown nel 1969, inizialmente sotto la guida della regina del soul Diana Ross. Il loro primo singolo, "I Want You Back", è stato un successo.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, sono diventati uno dei gruppi di successo più grandi della storia del pop, mentre Michael Jackson ha intrapreso la sua carriera solista e ha raggiunto la fama mondiale.

